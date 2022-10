Anticipazioni Mina settembre 2, terza puntata 16 ottobre/ Gelsomina in crisi

Mina settembre 2, anticipazioni terza puntata del 16 ottobre: Gelsomina deve prendere una decisione importante

Mina settembre 2 torna con un nuovo appuntamento televisivo, il 16 ottobre in prima serata su Rai 1. Come riportano le anticipazioni di Blasting News, la detective Mina, interpretata da Serena Rossi, sarà alle prese con nuovissimi casi, questa volta, a Procida.

Inoltre, la protagonista si ritroverà a fare i conti con una decisione importante da prendere che riguarda il futuro di coppia con il suo ex marito Claudio. La detective entrerà in una vera e propria crisi che non sa come gestire. Intanto, dovrà anche risolvere importanti quesiti legati ai casi che le si presenteranno dinanzi.

Mina settembre 2, Claudio vuole un figlio da Gelsomina

Nella terza puntata di Mina settembre 2, intitolata Cosa resta di noi, Claudio chiederà a Gelsomina di fare un figlio con lui. La protagonista, dopo aver riallacciato un rapporto con il suo ex marito, deve affrontare la sua richiesta di fare una famiglia. Decisione molto seria, che mette in crisi la detective che non reagisce come ci si potrebbe aspettare.

Gelsomina è divorata dai dubbi su Claudio e sul fatto che possa rappresentare davvero l’uomo ideale per lei; nel frattempo lui le chiede di partire con lui per un viaggio in barca a vela come ultima occasione per salvare il loro rapporto.

Mina settembre 2, Gelsomina torna a Procida

Nella terza puntata di Mina settembre 2, una serie di questioni spingerà Gelsomina a tornare a Procida dove aveva trascorso delle vacanze estive con il fratello. Qui la detective dovrà risolvere un caso legato a uno “strano ospite” che soggiorna in un bed and breakfast con suo figlio.

L’assistente sociale ha subito captato qualcosa che non va e deve scoprire perchè e da cosa, questo strano ospite debba scappare con il figlio. Proprio lei, dunque, dovrà momentaneamente mettere da parte i suoi problemi privati per affrontare un altro grattacapo. Riuscirà a capire la verità a Procida?

