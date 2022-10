Anticipazioni Mina Settembre 2 ultima puntata 6 novembre/ Mina perderà sua madre?

Mina Settembre 2, anticipazioni ultima puntata 6 novembre 2022

Mina Settembre 2 si conclude il 6 novembre 2022 con la sesta e ultima puntata. Per la protagonista potrebbe esserci un finale amaro: infatti sua madre Olga le sta nascondendo qualcosa. La domanda è: cosa? Dopo aver scoperto, per puro caso, che la donna è stata ripresa in compagnia di Rosa, l’assistente sociale comincerà a indagare sul segreto che sua madre non vuole rivelarle.

Le anticipazioni dell’ultima puntata, composta dagli episodi 2×11 e 2×12, si focalizzano anche sul matrimonio di Titti. Il gran giorno per lei è quasi arrivato, e tutte le sue amiche sono emozionate per lei. Il momento di gioia e felicità rischia però di essere oscurato dai problemi familiari di Mina, legati ovviamente a qualche segreto che Olga sta nascondendo e che potrebbe uscire alla luce proprio nel finale di stagione, in onda domenica 6 novembre su Rai1.

Mina Settembre 2, anticipazioni: cosa nasconde la madre di Gelsomina?

Nell’ultima puntata di Mina Settembre 2 scopriamo che Olga è tornata a casa, di ritorno dalla sua presunta crociera (come aveva fatto credere a tutti, sua figlia compresa). La donna sembra non essere minimamente turbata da nulla, eppure una videochiamata mette in allerta Mina. Olga ha un viso preoccupato e, nonostante faccia credere alla figlia di essersi divertita molto in quest’ultimo periodo, è chiaro che la storia che sta raccontando non regge. Le bugie non portano mai a niente di buono, quindi Mina, più dubbiosa e sospettosa che mai, penserà che sua madre sia malata, quindi cercherà di metterla alle strette.

Si prospetta un matrimonio molto agitato dato che anche Anna, la sorella di Domenico, ha dei problemi da risolvere ed è agitata. Mimmo non si fida della persona con cui Anna sta uscendo. È un uomo losco e non gli ha trasmesso vibrazioni positive. Ciò mette a dura prova il rapporto tra i due fratelli, che potrebbe arrivare a un punto di rottura. Intanto arriva il giorno dell’atteso matrimonio di Titti. Un evento che potrebbe svelare ben più di un segreto: Mina sta per perdere sua madre a causa delle sue bugie?











