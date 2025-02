Anticipazioni Mina Settembre 3, 2 febbraio 2025: fratelli a rischio in casa famiglia

Siamo alla terza stagione di Mina Settembre 3 e oggi 2 febbraio 2025 verrà trasmessa come solito su Rai 1 la quarta puntata dell’amatissima serie. La famosa assistente sociale si troverà ancora immersa di problemi, ma come solito, grazie alla sua forza e al suo coraggio farà di tutto per aiutare le persone in difficoltà. Passiamo subito a scoprire le anticipazioni di Mina Settembre 3 per oggi 2 febbraio 2025: cosa ci riservano i due episodi della serata?

“Il peso del sangue“, questo è il titolo della prima puntata che verrà trasmessa stasera a partire dalle 21.30 su Rai 1. Mina si troverà a doversi occupare di due bambini, che si trovano all’interno di una struttura che sta per chiudere. La casa famiglia, prossima alla chiusura rischia di separarli. Eppure loro due vivono come fratelli pur non essendolo di sangue e Mina è preoccupata che vengano separati e trasferiti in due strutture diverse. Inutile dire che la protagonista di Mina Settembre 3 farà di tutto per aiutarli e trovare una soluzione al problema. Intanto anche per Domenico e Viola crescono i problemi, dato che la donna nasconde un segreto tutt’altro che innocuo.

Mina Settembre 3, anticipazioni 2 febbraio 2025:

Mina Settembre 3 torna questa sera su Rai 1 e i telespettatori non vedono l’ora di immergersi nelle appassionanti vicende dell’assistente sociale più famosa della televisione. Secondo le anticipazioni, il secondo episodio si intitolerà “Pastorale napoletana” e parlerà di Mina e Jonathan. La protagonista proverà ad aiutare Kevin, il fratello dell’uomo, preoccupato a sua volta dopo i sospetti sull’utilizzo di sostanze dopanti. Sorge addirittura il dubbio che dietro alla palestra ci sia un giro di trafficanti di sostanze illecite e Mina è preoccupata che il personal trainer Jonathan ne faccia parte.

Così, chiederà aiuto sia a Fiore che a Irene. Fiore, però, incontra di nuovo Jonathan e Andrea continua a provarci con lei. Che triangolo! Per quanto riguarda Viola e Domenico, le anticipazioni di Mina Settembre 3 svelano un momento davvero difficile. Lei nasconde un segreto enorme e decide di vuotare il sacco con Mina, esausta di tenere tutto dentro. Mina Settembre 3 va in onda dalle ore 21.30 con ben due episodi su Rai 1 ed è visibile in streaming anche su RaiPlay dove i telespettatori possono recuperare le puntate precedenti e rivederle in ogni momento. Non perdetevi i prossimi episodi di Mina Settembre 3, con tanti colpi di scena e una svolta chiave per la protagonista!