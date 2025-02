Anticipazioni Mina Settembre 3, 5 puntata del 9 febbraio 2025: un giovane donna chiede aiuto a Mina

Dalle anticipazioni Mina Settembre 3 del 9 febbraio 2025 si scopre che la protagonista interpretata da Serena Rossi e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni dovrà fare delle scelte difficili non solo sul lavoro ma anche nel privato. Scendendo più nel dettaglio il primo episodio della 5a puntata si intitolo Sliding doors e vede al centro della trame la crisi tra Mina e Domenico a causa del segreto di Viola, la 16enne da tempo cercherà di ricucire il rapporto con la madre biologica. Dopo averla trovata tenterà di ricucire il rapporto ma Domenica scoprirà tutto.

Nel frattempo al Consultorio arriverà una giovane donna incinta in crisi e difficoltà, la giovane non sa se tenere il bambino o darlo in adozione, Mina Settembre cercherà di aiutarla in ogni modo, anche lei è incinta e sta per diventare mamma e dunque si immedesimerà in lei. Ad aiutarla ci sarà anche Fiore, che nel frattempo avrà una situazione sentimentale complicata e sarà sempre più divisa tra Andrea e Jonathan. Poco dopo il parto la giovane donna prenderà una decisione difficile: vorrà dare il suo bambino in adozione. Il delicato caso della giovane avrà effetti anche su Viola che resterà molto turbata. Ed in casa la situazione tra Mina e Domenico (Giuseppe Zeno) sarà tutt’altro che tranquilla e serena nonostante zia Rosa (Marisa Laurito)

Le anticipazioni Mina Settembre 3 della prossima puntata svelano la trama anche del secondo episodio dal titolo Ritorni e Partenze e questa volta sarà l’assistente sociale Fiore ad imbattersi in un caso singolare e strano. Mentre farà colazione con Andrea vedrà una donna catturare la sua attenzione, si aggirerà per il locale visibilmente confusa dicendo di aver ‘perso il marito’. Non sapendo come aiutarla la giovane tirocinante deciderà di portarla in Consultorio e chiedere l’aiuto di Mina.

E sempre Fiore continuerà ad essere al centro di un triangolo amore che vede coinvolti anche il suo ex fidanzato Andrea, che nel frattempo sta frequentando un’altra ragazza sua collega, ed il personal trainer Jonathan. Ed un evento inaspettato le farà capire bene cosa scegliere. L’appuntamento con la 5a puntata di Mina Settembre 3 è per domenica 9 febbraio 2025 in prima serata su Rai1 mentre è possibile seguire i due episodi in diretta streaming su RaiPlay dov’è possibile rivedere tutte le puntate precedenti sia di questa che delle scorse stagioni.