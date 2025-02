Anticipazioni Mina Settembre 3, Jonathan si dichiara a Fiore: lei sempre più in crisi se ne va in Sicilia

La terza stagione di Mina Settembre sta per giungere al termine, l’ultima puntata andrà in onda domenica 16 febbraio 2025 e si scoprirà se Mina e Domenico supereranno la crisi e torneranno insieme, se Viola dopo aver ricucito il rapporto con la mamma biologica Simona si allontanerà da Gelsomina e soprattutto come si evolverà il triangolo amoroso tra Fiore, Andrea e Jonathan. Fiore è la giovane assistente sociale che dopo aver studiato a Trieste ha scelto di traferirsi a Napoli per lavorare sul campo, a Napoli ha ritrovato il suo ex fidanzato Andrea e sembrava che tra i die potesse scoccare il ritorno di fiamma.

A scombussolare i piani, tuttavia, è arrivata il personal trainer Jonathan. Il giovane sin da subito è stato attratta dalla giovane assistente social mentre lei al contrario all’inizio provava una forte antipatia. Puntata dopo puntata però Fiore è entrata sempre più in crisi ed i fan della coppia si stanno chiedendo che scelta farà alla fine: Fiore e Jonathan si metteranno insieme? Dalle anticipazioni Mina Settembre 3 si scopre che il personal trainer non si darà per vinto e così quando la giovane deciderà di lasciare il Consultorio per un lavoro di ricerca al fianco del suo ex fidanzato, Jonathan la spiazzerà con una romantica dichiarazione d’amore, del resto Fiore nei momenti più complicati del suo lavoro e non solo ha sempre potuto fare affidamento su di lui. Tuttavia Fiore sarà sempre più in crisi e divisa tra il personal trainer ed il suo ex fidanzato Andrea ed alla fine deciderà di andare in Sicilia.

Dopo il triangolo amoroso formato da Mina-Claudio e Domenico che ha tenuto banco nelle prime due stagioni di Mina Settembre in questa ha catalizzato l’attenzione quello formato da Fiore-Jonathan ed Andrea anche se i telespettatori della fiction di Rai1 hanno sempre tifato per la coppia formata dall’assistente social e dal personal trainer. E come finisce tra Jonathan e Fiore in Mina Settembre 3? Dalle anticipazioni si scopre che nell’ultima puntata Fiore tornerà a Napoli e prenderà una decisione che stravolgerà la sua vita. Gli spoiler non svelano altro ma un involontario spoiler lo ha fornito proprio l’attore che lo impersona Erasmo Genzini ospite da La volta Buona di Caterina Balivo. Durante l’intervista, infatti, l’attore ha ammesso che il suo personaggio dal triangolo ne uscirà da vincente e dunque, almeno che non si sia trattato di un bluff, dalle anticipazioni Mina Settembre 3 si scopre che Fiore e Jonathan si metteranno insieme. L’appuntamento con l’ultima puntata della fiction con protagonista Serena Rossi è per domenica 16 febbraio 2025.