Anticipazioni Mina Settembre 3, Viola torna da Mina e Domenico o resta da Simona? La giovane scappa via

Si preannuncia un finale di stagione di Mina Settembre 3 al cardiopalma. L’ultima puntata della fiction di Rai1 ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni e con protagonista Serena Rossi andrà in onda domenica 16 febbraio 2025 e dalle anticipazioni si scopre che accadrà di tutto in crescendo di emozioni che terrà i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo. Ed a commuovere maggiormente è la situazione di Viola ed il suo rapporto con Mina e Domenico. Viola, interpretata da Ludovica Nasti è una ragazza 16enne che, abbandonata dalla madre e di cui non si conosce il padre, è stata affidata a Mina nella prima stagione. Nel corso delle puntate e delle stagioni, Mina e Domenico hanno deciso di sposarsi non solo per coronare il loro sogno d’amore ma anche per poter procedere all’adozione della giovane.

Anticipazioni Mina Settembre 3, come finisce tra Fiore e Jonathan?/ Lui si dichiara lei scappa in Sicilia

Mina e Domenico hanno iniziato così il percorso dell’adozione mentre Viola si è trasferita a vivere da loro insieme alla zia Rosa. Nonostante tutto procedesse per il verso giusto, Viola è riuscita a scoprire chi è la sua madre biologica ed a contattarla. A scoperto che si chiama Simona e che ha due figlie piccole e si è proposta di fare da baby sitter per conoscerle. Tuttavia la 16enne ha tenuto nascosto tutto sia a Mina che a Domenico (quest’ultimo però in seguito ha scoperto tutto) E quando la verità è venuta a galla Mina è sprofondata nella disperazione temendo di perderla per sempre. Che scelta farà Viola di Mina Settembre 3? Rimarrà con Simona o ritornerà con Mina e Domenico? Le anticipazioni Mina Settembre 3 svelano che la 16enne sempre più confusa e in crisi rimarrà molto turbata dal caso di una giovane donne che ha deciso di abortire e scapperà di casa facendo perdere le sue tracce. Questo ovviamente getterà ancora di più Mina nello sconforto. Gelsomina però potrà contare sull’aiuto di Domenico ed il loro legame sarà sempre più forte.

Come finisce Mina Settembre 3, anticipazioni ultima puntata 16 febbraio 2025/ La scelta di Fiore…

Come finisce per Viola, Mina e Domenico in Mina Settembre? Anticipazioni ultima puntata

Le anticipazioni Mina Settembre 3 svelano che Viola sarà sempre più confusa e divisa tra l’affetto per Mina e Domenico e la voglia di conoscere e instaurare un rapporto con la madre biologica Simona. A creare ulteriore scompiglio, inoltre, ci sarà il fatto che il giovane Eddy, suo compagno di classe e fidanzatino si troverà in guai seri. Eddy per affrontare i suoi problemi si rifugerà nell’alcool e ben presto si troverà ad avere una vera e propria dipendenza. Mina si accorgerà di tutto e cercherà di aiutarlo ed anche Viola sarà molto scossa dalla situazione. E non è tutto, dalle anticipazioni su come finisce Mina Settembre 3 si scopre che finalmente arriverà il momento tanto atteso del matrimonio in Chiesa tra Mina e Domenico e proprio durante la cerimonia Viola interromperà la cerimonia della coppia per fare una annuncio che si rivelerà sorprendente. Gli spoiler, però, non svelano nel dettaglio di cosa si tratta. L’appuntamento con l’ultima puntata di Mina Settembre 3 è per domenica 16 febbraio 2025 a partire dalle 23.20 su Rai1.