La prima serata di Rai Uno – oggi, 9 febbraio 2025 – propone il penultimo appuntamento con una delle serie più seguite degli ultimi anni: Mina Settembre 3 alle battute finali, gli ultimi colpi di scena prima del finale di stagione previsto per il prossimo 16 febbraio. Diverse decisioni in ballo, questioni d’amore e professionali sullo sfondo e con i protagonisti ancora tutt’altro che convinti della strada da intraprendere; Fiore osservata speciale ma anche la protagonista – stando alle anticipazioni Mina Settembre 3 per la puntata di questa sera – avrà molto da riflettere soprattutto sul passato.

Le anticipazioni Mina Settembre 3 per la puntata in onda questa sera – 9 febbraio 2025 – partono dal primo episodio dal titolo ‘Sliding Doors’ dove al centro della scena avremo le tensioni sempre più taglienti tra la protagonista e Domenico. Una situazione che sembra tutt’altro che facile da dirimere ma momentaneamente accantonata per un nuovo caso da dirimere; una giovane che appena dopo il parto decide di dare in affidamento il proprio bambino.

L’incontro tra Mina Settembre e la giovane donna ormai decisa a non crescere il proprio bambino genera un momento di sconforto nella protagonista, che suo malgrado, ha vissuto la medesima esperienza ma a parti invertite. La donna non ha però il tempo di focalizzarsi sui ‘fantasmi’ del passato perchè l’incontro con un bambino impegnato nel vedere libri in strada cattura la sua attenzione.

Le anticipazioni Mina Settembre 3 proseguono con il decimo episodio – il secondo in onda questa sera, 9 febbraio 2025 – dal titolo ‘Ritorni e partenze’. Sarà la situazione di Viola a catturare l’attenzione della protagonista; un presagio, un sospetto, qualcosa è accaduto alla donna. L’intuito si rivela lungimirante quando Mina scopre della fuga da casa della giovane dopo una scoperta sconvolgente. Al centro dell’attenzione i motivi del gesto, apparentemente ignoti; nel frattempo, lo sconforto della protagonista che troverà proprio in Domenico il sostegno necessario.

