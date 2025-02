Siamo giunti alla conclusione di un terzo capitolo che in linea con quelli precedenti ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori. Questa sera – 16 febbraio 2025 – Rai Uno propone l’ultima puntata di Mina Settembre 3; la serie tv si immerge nelle situazioni più tese, in sospeso, con risvolti che forse in molti non pensavano di scoprire. Un colpo di scena durante le nozze della protagonista; Fiore e Viola alle prese con scelte di vita e nuove storie andranno a chiudere il cerchio di questo splendido capitolo. Tuffiamoci ora nelle anticipazioni Mina Settembre 3 per l’ultima puntata in onda questa sera, 16 febbraio 2025.

Le anticipazioni Mina Settembre 3 in vista dell’ultima puntata di questa sera – 16 febbraio 2025 – partono dall’episodio numero 11 con l’episodio ‘La scemità degli uomini’. La protagonista ed Irene incontrano casualmente Eddy ma ciò che si ritrovano davanti è un ragazzo disorientato ed evidentemente alterato per il troppo alcol assunto. Sarà proprio Mina a prendere a cuore le sorti del ragazzo, determinata ad indagare sulle ragioni del disagio e per spingerlo a seguire una strada diversa.

Il ritorno di Fiore e l’incontro inaspettato di Viola… Anticipazioni Mina Settembre 3, ultima puntata 16 febbraio 2025

Nel frattempo, tiene banco la ricerca di una location per il matrimonio di Mina e Domenico; come sempre al lavoro zia Rosa che è però in una situazione imprevista e difficile. Il luogo prescelto sfuma nuovamente e adesso trovare una scelta adatta è oltremodo difficile. Non mancherà – stando alle anticipazioni Mina Settembre 3 – il focus su Fiore prossima al ritorno a Napoli dopo un percorso personale e introspettivo che le ha donato nuove consapevolezze di vita.

L’episodio numero 12 – stando alle anticipazioni Mina Settembre 3 – dal titolo ‘La profezia del ciuccio’, chiude questa stagione entusiasmante. Preparativi in fermento; le nozze di Mina e Domenico si avvicinano ma nel frattempo Viola è in difficoltà. Una scoperta della ragazza, più precisamente un incontro, aprirà uno scorcio sul passato e desterà l’attenzione dei protagonisti. Il momento topico sarà però il giorno del matrimonio; un annuncio a sorpresa di Viola e una decisione di Fiore porteranno le emozioni all’apice.

Dove vedere l’ultima puntata di Mina Settembre 3, 16 febbraio 2025

Chiuso il cerchio delle anticipazioni Mina Settembre 3, ricordiamo che è possibile vedere l’ultima puntata della fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni in onda oggi – 16 febbraio 2025 – su Rai Uno in prima serata. L’appuntamento sarà come sempre disponibile anche su Raiplay con i servizi streaming e on demand.