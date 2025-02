Anticipazioni Mina Settembre 4, trama quarta stagione: i dubbi di Serena Rossi frenano

Mina Settembre 4 si farà? Si è appena conclusa l’ultima puntata della terza stagione della fiction di successo di Rai1 con protagonista assoluta Serena Rossi che vede nel cast anche Giuseppe Zeno, Ludovica Nasti, Marisa Laurito e Chiara Russo. Nel gran finale di stagione non sono mancati colpi di scena e momenti toccanti ed emozionanti e tutto si è concluso con un lieto fine ma ci sarà una quarta stagione? E se si quali potrebbero essere delle anticipazioni Mina Settembre 4? Innanzitutto, però, a frenare gli entusiasmi su una possibile nuova stagione ci ha pensato Serena Rossi.

Tradimento anticipazioni turche, prossime puntate/ La morte di Yesim sconvolge tutto: Guzide adotta Oyku

L’attrice campana, infatti, in numerose interviste ha espresso il desiderio di voler chiudere con la fiction. Serena Rossi, infatti, stando a quanto riporta Piper Spettacolo Italiano, avrebbe rivelato di voler chiudere così il suo percorso all’interno della fiction non solo perché il suo personaggio è cresciuto e maturato e non ha più nulla da raccontare ma anche perché non vuole più sostenere altri otto mesi di riprese. E se a ciò si aggiunge che i romanzi di Maurizio De Giovanni sono stati già tutti trasportati nella serie, cioè rende difficile una sua prosecuzione.

Mina Settembre 4 si farà?/ Serena Rossi ‘spaventa’ i fan: “Mi piace mettermi in gioco, però…”

Anticipazioni Mina Settembre 4, possibile trama della quarta stagione: l’assistente sociale alle prese con la maternità

Qualora Serena Rossi ci ripensasse e si decidesse di continuare con la fiction si potrebbero ipotizzare delle possibili Anticipazioni Mina Settembre 4. Innanzitutto Gelsomina, questo il nome completo della protagonista, la si potrebbe vedere nella nuova veste di madre. Nell’ultima puntata di questa stagione, infatti, lei e Domenico sono diventati genitori e della loro famiglia fanno parte anche Viola e Zia Rosa. Poi non mancherebbero nuovi casi al Consultorio di cui l’assistente sociale si occuperebbe e che sono anche un modo per approfondire tematiche e riflessioni, dall’aborto alla dispersione scolastica, dalla violenza sulle donne alla disparità di genere. Ed infine spazio potrebbero avere anche gli altri personaggi, come la storia d’amore tra Fiore e Jonathan, dopo la scelta fatta dalla giovane e le prime vicissitudini amorose di Viola. Insomma gli sceneggiatori potrebbero dare libero sfogo alla loro fantasia e creatività.