Miss Fallaci, il racconto veritiero della giornalista più amata d’Italia

Debutta martedì 18 febbraio 2025 su Rai 1 l’attesissima serie Miss Fallaci con Miriam Leone, che al Festival di Sanremo ha annunciato la sua partecipazione come protagonista alla fiction. Si parlerà di una delle giornaliste più discusse e controverse del secolo scorso, nonchè di una delle donne più rivoluzionarie, lungimiranti e indipendenti della storia d’Italia. Oriana Fallaci sarà raccontata in tutte le sue sfaccettature con una serie che la segue da quando era una semplice ragazza fino al suo debutto nel mondo del giornalismo.

Non tutti sanno che da giovane veniva chiamata come “la ragazza del cinema” per via della sua grande intraprendenza, mentre alla fine degli anni ’50 inizia a lavorare per L’Europeo e a viaggiare lontanissima dall’Italia. Famoso è il suo viaggio negli Stati Uniti dove riuscirà a conoscere le personalità di spicco di quegli anni meravigliosi, riuscendo a raccontare in maniera puntuale, cruda e ironica, uno spaccato di società totalmente nuovo. Un mondo nuovo, di ispirazione per il Bel Paese che si trovava faccia a faccia con l’esempio di Hollywood e affini.

Miss Fallaci

C’è grandissima attesa per la nuova serie tv Miss Fallaci, che racconta con la straordinaria interpretazione di Miriam Leone tutte le vicende lavorative e personali di Oriana Fallaci. Fino ad ora non le era stata dedicata nemmeno una fiction Rai, mentre stavolta si è optato per rendere giustizia ad una delle giornaliste italiane più ammirate e studiate del Paese. Miss Fallaci racconta anche dei turbamenti sentimentali della donna, tra cui la relazione complicata con Alfredo Pieroni, suo collega giornalista. I due hanno avuto una storia difficile e logorante, che li ha poi trascinati ad una sorta di autodistruzione per via delle grandi insicurezze che li attanagliavano.

Nonostante la vita privata non fosse tutta rose e fiori, Oriana era riuscita a debuttare nel mondo del giornalismo raccontando sempre la verità, senza se e senza ma. L’arma più potente di tutte era la sua voce, e aveva capito che questa sarebbe stata la sua missione di vita. Per quanto riguarda le anticipazioni di Miss Fallaci, in onda il 18 febbraio 2025, la trama lascerà senza fiato: Oriana (interpretata da Miriam Leone) proverà a far di tutto per ottenere una fantastica intervista con la diva per eccezione dell’epoca, Marilyn Monroe. Purtroppo, però, non ci riuscirà. Nonostante il mancato appuntamento su L’Europeo uscirà un articolo che la renderà poi insostituibile nel panorama giornalistico.

Miss Fallaci, dove vederlo in diretta e streaming

Saranno ben otto le puntate della fiction Miss Fallaci, divise in quattro serate. Per vedere il primo episodio della serie con Miriam Leone è possibile collegarsi martedì 18 febbraio a partire dalle 21.30 in prima serata. Gli spettatori hanno anche la possibilità di seguire le puntate in streaming e on-demand sulla piattaforma RaiPlay.