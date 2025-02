Anticipazioni Miss Fallaci, fiction di Rai1 tra critiche ed elogi: “Troppe differenze tra Miriam Leone e Oriana Fallaci”

Oriana Fallaci è stata una delle figure più influenti ed importanti del secolo scorso nel giornalismo e non solo e Rai1 ha deciso di omaggiarla con una miniserie tv in quattro puntate incentrata sugli esordi nel giornalismo della Fallaci, non è ancora la giornalista e la scrittrice delle grandi interviste e delle cronache ma quella che si dedica alla cronaca rosa ed alle star di Hollywood. Dalle anticipazioni Miss Fallaci si scopre la fiction di Rai1 si incentra non solo sulla carriera ma anche sulla vita privata della giornalista ma, accanto a tanti elogi e complimenti, non sono mancate anche critiche.

A sottolineare gli errori di trama di Miss Fallaci e le differenze tra Oriana Fallaci e Miriam Leone sono stati alcuni giornalisti e gli utenti social. Salta subito all’occhio il contrasto tra la bellezza standard dell’attrice siciliana ed una delle ex Miss Italia tra più belle degli ultimi anni ed i tratti più spigolosi della giornalista. Altra differenza più importante è sicuramente l’assenza nell’attrice dell’accento toscano, tratto caratteristico della Fallaci. Oltre l’aspetto fisico, inoltre, L’attrice non riesce a trasmettere a pieno la grinta, il carisma e l’ostinazione della giornalista. Su X, infatti, si legge: “Miss Fallaci lascia parecchio a desiderare, Miriam Leone sarà anche brava e carina ma non ha il carisma ruvido di Oriana Fallaci” “Non va, non è incazza*a, non ha mordente né grinta.” “Manca tutto, a cominciare dal carisma, totalmente piatta.”

Miss Fallaci anticipazioni: piovono critiche sui social: “Oriana Fallaci non era così”

Oltre alle differenza tra Miriam Leone ed Oriana Fallaci sottolineate sui social e non solo, in molti hanno criticato anche la sceneggiatura e la scelta del doppiaggio in Miss Fallaci. La serie di Rai1, infatti, mette in risalto tutti i problemi di trasmettere una serie girata un po’ in italiano e un po’ in inglese ma doppiata dall’inizio alla fine e per questo non solo si rischia di fare confusione tra ruoli e personaggi ma alcune scene appaiono totalmente surreali come quando a New York Oriana ha avuto bisogno di un interprete ma tutti parlavano in italiano. Oltre alle critiche, tuttavia, in molti sottolineano quanto sia difficile rappresentare un personaggio complesso e controverso come Oriana Fallaci. La terza puntata di Miss Fallaci andrà in onda martedì 4 marzo 2025 sempre in prima serata dalle 21.30 circa ed è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.