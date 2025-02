Anticipazioni Miss Fallaci, è crisi tra Oriana Fallaci ed il giornalista Alfredo Pieroni

La fiction di Rai1 incentrata sulla figura della grandissima giornalista e scrittrice Oriana Fallaci ripercorre non solo gli esordi della sua carriera ma anche la sua vita privata segnata da amori tormentati e complessi. Dalle anticipazioni Miss Fallaci della prossima puntata, in onda il 4 marzo 2025, si scopre che al centro delle trame ci sarà la crisi tra Oriana ed il compagno Alfredo Pieroni, ma parallelamente la giornalista inseguendo il suo lavoro farà molto incontri importanti non solo dal punto di vista professionale ma anche umano.

E in quegli anni, infatti, che Oriana Fallaci incontra Ingrid Bergman e nasce un’amicizia che durerà tutta la vita. Tuttavia al centro della sua vita ci sarà l’amore contrastato con il giornalista del Corriere della Sera Alfredo Pieroni. La loro storia d’amore inizia negli anni ’50 ed è contraddistinta da frequenti alti e bassi, la Fallaci è innamoratissima mentre Pieroni non ha nessuna intenzione di impegnarsi seriamente. Stando alle anticipazioni Miss Fallaci si scopre che i due ben presto entreranno in crisi soprattutto perché nella vita dell’uomo c’è un’altra donna.

Anticipazioni Miss Fallaci, Oriana scopre di essere incinta: ma Alfredo Pieroni non vuole il bambino

Dalle anticipazioni Miss Fallaci si apprende che la situazione per la giornalista che ha il volto prenderà una piega inaspettata e drammatica. Oriana Fallaci scoprirà di essere incinta. La celebre giornalista che continua a lavorare per L’Europeo andrà a Londra per intervistare Ingrid Bergman e sarà un’ottima occasione per incontrare Alfredo Pieroni. La relazione tra i due diventerà sempre più intensa finché Oriana scoprirà di essere incinta, consapevole del fatto che il giornalista non ha nessuna intenzione di metter su famiglia sarà dubbiosa sul da farsi.

Stando a quanto riportano le anticipazioni Miss Fallaci la gravidanza indesiderata di Oriana spingerà Alfredo ad allontanarsi e le batoste però non finiranno qui perché scoprirà anche che il giornalista nella capitale inglese ha un’altra donna. La storia d’amore tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni fu un legame carico di passione ma anche pieno di paure e insicurezze che alla fine trascinò in una spirale di autodistruzione la giornalista. Poco dopo la giornalista perderà il bambino con un aborto spontaneo e dell’evento drammatico parlerà nel suo libro Lettera ad un bambino mai nato. L’appuntamento con la 3a puntata di Miss Fallaci è per martedì prossimo 4 marzo in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30 circa.