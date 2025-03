Anticipazioni Miss Fallaci, Giulia Lippi svela: “Ingrid Bergam? Preparata tanto per il ruolo”

Si sta per concludere anche la terza e penultima puntata di Miss Fallaci ed in attesa del grand finale che andrà in onda martedì prossimo, 11 marzo 2025 con la quarta ed ultima puntata, la giovane attrice Giulia Lippi ha rilasciato un’intervista a La Nazione rivelando com’è stato vestire i panni di una diva come Ingrid Bergam ed il rapporto che si è creato sul set con gli altri attori soprattutto con Miriam Leone. Le anticipazioni Miss Fallaci, infatti, svelano che nelle ultime puntata si svilupperà un’intesa e sincera amicizia tra la giornalista e l’attrice svedese. Quest’ultima in seguito le salverà la vita rivolgendosi all’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini durante la crisi degli ostaggi a Teheran.

È stato un compito arduo e importante per Giulia Lippi cimentarsi con un personaggio del calibro di Ingrid Bergam, una diva d’altri tempi realmente esistita. “Mi sono preparata guardando tantissimi video dell’epoca, film e interviste proprio per calarmi nella parte anche da un punto di vista dialettico, dato che Ingrid Bergman nella serie parlerà italiano ma con l’accento svedese.” ha rivelato l’attrice nell’intervista per poi aggiungere che sicuramente è riuscita ad ottenere la parte anche grazie al suo credibile accento svedese merito del fatto che ha studiato le lingue. Oltre a rivelare di essere stata impaurita dal personaggio, la Lippi non ha fornito altre anticipazioni su Miss Fallaci.

Miss Fallaci anticipazioni, “Sul set una situazione delicata mi ha fatto legare molto con Miriam Leone”

Durante l’intervista a La Nazione, Claudia Lippi non ha fornito altre anticipazioni Miss Fallaci ma ha confessato che sul set di Miss Fallaci è nata una sintonia ed un forte legame con Miriam Leone, attrice che veste i panni della protagonista. Ed ha rivelato un tenero aneddoto nato sul set, l’attrice siciliano non faceva altro che chiederle del figlio ed ovviamente questo l’ha un po’ stranita ma solo successivamente ha capito il motivo: l’attrice aveva appena scoperto di essere incinta anche se non poteva dirlo a nessuno e tra l’altro si è ritrovata ad interpretare la giornalista e la sua interruzione di gravidanza proprio mentre lei era incinta. “Ci siamo trovate in una situazione delicata che ci ha fatto legare molto.” ha ammesso l’attrice.