Anticipazioni Miss Fallaci, Oriana e Alfredo Pieroni e la loro tormenta storia d’amore

La fiction di Rai1 Miss Fallaci con protagonista Miriam Leone ripercorre la vita della giornalista soffermandosi sui suoi esordi e sulla sua prima storia d’amore importante, quella che il giornalista del Corriere della Sera Alfredo Pieroni. Dalle anticipazioni Miss Fallaci, infatti, si scopre che nelle prossime puntate ampio spazio avrà la loro storia d’amore con Oriana che sta muovendo i primi passi nel giornalismo divisa tra il volerlo raggiungere a Londra e il seguire la sua carriera andando negli Stati Uniti per intervistare Frank Sinatra.

La storia d’amore tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni inizia negli anni ’50 ma è sin da subito contraddistinta da alti e bassi. I due hanno vissuto una storia d’amore intensa e passionale ma il giornalista non ha mai voluto impegnarsi seriamente. Un evento drammatico che ha portato ad una profonda crisi tra i due è l’aborto subìto da Oriana nel 1958. Pieroni, però, continua a disinteressarsi e questo darà il via ad una serie di lettere drammatiche in cui la Fallaci, anche per paura di perderlo, inizierà a pensare all’aborto. Anche questa parte drammatica stando alle anticipazioni Miss Fallaci, verrà raccontata nella fiction di Rai1.

Miss Fallaci anticipazioni, perché Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni si sono lasciati? Dalla gravidanza alla crisi

Secondo diverse fonti non ci sono dubbi che la storia d’amore tra Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni fu un legame carico di passione ma anche pieno di paure e insicurezze che alla fine trascinò in una spirale di autodistruzione la giornalista. La gravidanza indesiderata di Oriana spinse Pieroni ad allontanarsi. Perché Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni si sono lasciati? I motivi si possono riscontrare nelle lettere pubblicate postume in cui traspare tutto l’amore della giornalista e il suo desiderio di riconquistare il suo amore. Nel maggio del 1958 ha avuto un aborto spontaneo e in una lettera indirizzata a Pieroni scrisse: “Della mia vita non m’importa molto, sebbene me ne importi un po’, ma della tua me ne importa moltissimo e non sopporto che tu debba portare un peso così grave.”