Anticipazioni Miss Fallaci, 2a puntata del 25 febbraio 2025: per Oriana si apre il mondo di Hollywood

Rai1 ha deciso di omaggiare la figura di Oriana Fallaci con una miniserie a lei dedicata che ripercorre la sua vita professionale e privata concentrandosi però sui suoi esordi ed i primi anni di carriera. Nella prima puntata è stato mostrato il suo primo viaggio negli Stati Uniti, viaggio che ha avuto un importante impatto sulla sua visione del mondo e sul modo di intendere il lavoro di giornalista. Cosa succederà nella seconda puntata? Dalle anticipazioni Miss Fallaci si scopre che andranno in onda due episodi dal titolo rispettivamente Neve a Hollywood e Il grande amante.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Miss Fallaci della seconda puntata, in onda martedì 25 febbraio 2025, si scopre che Oriana continuerà a farsi strada nel mondo del giornalismo degli anni ’50 fortemente maschilista e pieno di uomini. Per questo la giornalista, che nella fiction ha il volto di Miriam Leone, accetterà di scrivere articoli per il produttore Albert Gordon e in cambio otterrà il libero accesso agli studi di Hollywood. Grazie a questo avrà modo di conoscere molte star ma soprattutto di conoscere i dietro le quinte di un mondo che solo dall’esterno sembra perfetto e scoprendo retroscena e aneddoti scriverà articoli memorabili.

Miss Fallaci, anticipazioni prossima puntata: la complessa storia d’amore tra Oriana e Alfredo Pieroni

Dalle anticipazioni Miss Fallaci si scopre che al centro delle trame ci sarà non solo la carriera di colei che sarà una giornaliste più importanti e influenti del secolo scorso in Italia e non solo ma anche la sua vita privata. Nella seconda puntata nascerà una storia d’amore tra Oriana ed il collega Alfredo Pieroni. I due vivranno una storia molto importante, per la Fallaci sarà la prima veramente importante tuttavia sarà contraddistinta da alti e bassi anche a causa del lavoro. Mentre infatti Pieroni lavora a Londra, lei vorrebbe seguirlo per stare con lui ma deve intervista Frank Sinatra.

Le anticipazioni Miss Fallaci, infine, svelano che la serie di Rai1 si propone di tratteggiare un dettaglio inedito su Oriana Fallaci ben prima che diventasse rispettata e conosciuta, concentrandosi su tutte le lotte e le piccole e grandi rivoluzioni che ha dovuto sostenere, ma anche la sua immensa passione per il giornalismo ed il suo modo unico e originale di raccontare storia. L’appuntamento con la seconda puntata della fiction di Rai1 Miss Fallaci, che vede nel cast accanto a Miriam Leone anche Maurizio Lastrico, Francesco Colella e Francesca Agostini, è per martedì 25 febbraio 2025 in prima serata a partire dalle 21.30 circa.