La terza serata del Festival di Sanremo 2025 vede tra le co-conduttrici e i co-conduttori anche Miriam Leone che ha esordito come Miss Italia per poi diventare una delle attrici più promettenti del nostro cinema. Sul palco dell’Ariston, tuttavia, Miriam ha parlato anche del suo nuovo progetto la fiction di Rai1 incentrata sulla vita di Oriana Fallaci. Del suo ruolo impegnativo e difficile l’attrice siciliana ha parlato anche durante la Conferenza Stampa di Sanremo, rivelando che una scena è stata particolarmente difficile.

Delle anticipazioni Miss Fallaci, Miriam Leone le ha fornite a Sanremo 2025: “Nel ruolo di Oriana esploriamo la sua tenacia, il suo coraggio e la sua fragilità soprattutto agli inizi della carriera.” E poi ancora ha rivelato che nella sua carriera ha interpretato vari ruoli anche molto diversi tra loro ma che in questa particolare veste non è stato semplice calarsi nei panni di una delle giornalista più importanti del secolo scorso e che una scena è stata la scena più complicata da girare: “Mentre giravo l’aborto di Oriana io sono rimasta incinta ed è stato un incrocio importante…”

Dalle anticipazioni Miss Fallaci, la fiction di Rai1 con protagonista Miriam Leone si scopre che la trama ruota attorno alla figura della storica giornalista Oriana Fallaci concentrandosi soprattutto sui primi anni di carriera durante i quali ha avuto modo di intervistare anche moltissimi attori hollywoodiani. Non solo sulla carriera, però, si concentra la miniserie di Rai1 ma anche sulla sua vita privata ed il suo amore per il giornalista Alfredo Pieroni che ha il volto di Maurizio Lastrico. Quando va in onda Miss Fallaci? La fiction di Rai1 prenderà il via martedì 18 febbraio 2025 a partire dalle 21.30, consta di un totale di otto episodi da circa 50 minuti ciascuno suddivisi in quattro prime serata. La puntata finale andrà in onda l’11 marzo mentre i primi due episodi verranno resi disponibili su RaiPlay e dove è possibile seguire le puntate in diretta streaming.