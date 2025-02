Dopo il successo del primo appuntamento, torna questa sera Miss Fallaci; la nuova serie tv targata Rai Uno che racconta la storia di una scrittrice e giornalista immensa, Oriana Fallaci. Questa sera – martedì 25 febbraio 2025 – andrà in onda la seconda puntata con Miriam Leone nei panni della protagonista e nuovi dettagli di una storia che merita di essere assaporata in ogni suo dettaglio. Tuffiamoci dunque nelle anticipazioni Miss Fallaci per la seconda puntata, densa di momenti decisivi per la carriera della protagonista.

Le anticipazioni Miss Fallaci partono dalla protagonista – interpretata da Miriam Leone – alle prese con la sua personale ‘battaglia’ per coronare il sogno del giornalismo. Si insinuano dubbi, possibili occasioni; riflessioni che porteranno Oriana Fallaci ad accettare la proposta di Albert Gordon arrivando così oltreoceano per proseguire i propri studi direttamente ad Hollywood. Un’occasione non da poco per la scrittrice e aspirante giornalista che avrà modo di incrociare le star più seguite del tempo scoprendo anche degli oscuri retroscena che ben si celano dietro lo sfavillante star system del grande schermo made in USA.

La professione chiama, ma anche l’amore… Anticipazioni Miss Fallaci, seconda puntata 25 febbraio 2025.

Non solo la professione, Oriana Fallaci coltiva in parallelo la propria vita privata e anche in questo caso – nel corso della seconda puntata di questa sera, 25 febbraio 2025 – non saranno pochi i momenti tesi. Spicca la liaison con Alfredo Pieroni ma che, al netto della passionalità travolgente, non è esente da tensioni e ruggini. Un vero e proprio dissidio interiore colpisce la protagonista; seguire il suo amato a Londra e abbandonare così le sue ambizioni professionali o proseguire il suo percorso negli Stati Uniti d’America.

Stando alle anticipazioni Miss Fallaci – per la seconda puntata in onda questa sera, 25 febbraio 2025 – sarà proprio il dubbio della protagonista a dominare la scena dal punto di vista emotivo. Le opportunità del primo periodo a contatto con le star statunitensi riempie di soddisfazioni la scrittrice; circostanza che rende ancora più ostico prendere una decisione nel merito della sua relazione con Alfredo Pieroni. Quale sarà alla fine la scelta di Oriana Fallaci; seguire la ragione o il cuore?

Miss Fallaci: dove e quando vedere la seconda puntata

La seconda puntata di Miss Fallaci, nuova serie tv dedicata alla storia della grande Oriana Fallaci, arriva in prima serata – oggi, 25 febbraio 2025 – su Rai Uno con una attesa e imperdibile seconda puntata. Come sempre, l’appuntamento sarà disponibile anche in streaming e con il servizio on demand mediante l’app RaiPlay presente sia per dispositivi mobili che per smart tv.