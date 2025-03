Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, le anticipazioni Miss Fallaci per la terza puntata di questa sera – 4 marzo 2025 – non tradiscono affatto le attese. Nuovi colpi di scena andranno a condire il racconto della scrittrice tra vita privata e professione; saranno proprio i sentimenti a dominare la scena. Dalla passione travolgente per Alfredo ad un susseguirsi di bugie, passando per una scelta drastica e dolorosa della protagonista che determinerà inevitabilmente un cambiamento drastico anche per il futuro.

Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni: perchè si sono lasciati e chi era l’amante Eleonora/ Un amore ‘sbilanciato’

Le anticipazioni Miss Fallaci – per la terza puntata di oggi, 4 marzo 2025 – partono dal quinto episodio dal titolo ‘L’orchidea’; al centro dell’attenzione la vita privata della protagonista che si lascerà andare ai sentimenti per Alfredo. Una passione travolgente assolutamente naturale da parte sua, ma non vale lo stesso per l’uomo; quest’ultimo, a sua insaputa, coltiva una relazione parallela con un’altra donna. La vita sentimentale di Oriana Fallaci rischia così di compromettere anche la sua carriera professionale, soprattutto quando Alfredo parte nuovamente per Londra con lei che resta invece negli Stati Uniti d’America.

Un terribile scelta per Oriana Fallaci… Anticipazioni Miss Fallaci, terza puntata 4 marzo 2025

Si avvicina un momento importante, Oriana Fallaci è prossima a compiere l’intervista che potrebbe cambiarle la vita: avrà l’onore di sottoporre alle proprie domande un’icona internazionale, Frank Sinatra. Per quanto l’impegno sia tra i più importanti, a prendersi la scena è il dissidio interiore della protagonista; la passione per Alfredo è travolgente, incalzante, al punto da farle mettere in secondo piano i suoi impegni lavorativi a dispetto di quelle che sono sempre state le sue ambizioni e le ragioni alla base della sua partenza per gli Stati Uniti d’America.

Le anticipazioni Miss Fallaci per la terza puntata – oggi, 4 marzo 2025 – proseguono con il sesto episodio che racconta uno dei momenti più terribili e difficili dal punto di vista emotivo per la protagonista. Oriana scopre di essere incinta di Alfredo; una notizia apparentemente lieta ma che poi si scontra con un’amara verità. L’uomo, a differenza della donna, mostra totale indifferenza e soprattutto riluttanza rispetto all’idea di crescere insieme un bambino. Una circostanza devastante per la protagonista che nel pieno di un crollo emotivo prenderà una decisione destinata a segnare e forgiare anche il suo modo di essere nel futuro: deciderà di interrompere la gravidanza.

Miss Fallaci, dove e quando vedere la terza puntata

Dopo le anticipazioni Miss Fallaci, scopriamo dove e quando vedere la terza puntata della serie tv che racconta la storia dell’immensa e compianta scrittrice. Appuntamento come sempre in prima serata su Rai Uno, oggi 4 marzo 2025, alle ore 21.30. Gli episodi di questa sera saranno come sempre disponibili anche in streaming attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.