Sono stati episodi intensi, scanditi dalla sceneggiatura che ha condito la vera storia di Oriana Fallaci; icona indiscussa del giornalismo e soprattutto figura femminile che ha contribuito alle tante rivoluzioni sociali in favore delle donne e della loro emancipazione e integrazione nel tessuto sociale. Le anticipazioni Miss Fallaci per l’ultima puntata di questa sera, 11 marzo 2025, ci portano proprio nel momento più alto della vita e della carriera della giornalista e scrittrice; dopo un turbinio quasi devastante, una spirale nefasta scandita dai crolli emotivi, riesce ad andare oltre le catene della delusione e del dolore rinnovato non solo la sua esistenza ma anche la propria ambizione professionale.

Le anticipazioni Miss Fallaci per l’ultima puntata di questa sera – 11 marzo 2025 – partono dal primo episodio dal titolo ‘Una ragazza non piange’. Al centro dell’attenzione il malessere della protagonista, ancora nel pieno della crisi dopo la delusione d’amore scaturita dal rapporto con Alfredo Pieroni. La giornalista, ormai consapevole e rassegnata al rifiuto, decide di interrompere la gravidanza crollando poi una depressione che rischierà di mettere a repentaglio anche la sua carriera professionale.

Oriana Fallaci ‘oltre’ la spirale di dolore… Anticipazioni Miss Fallaci, ultima puntata 11 marzo 2025

Fondamentale nel periodo più buio di Oriana Fallaci sarà il ricovero in una clinica psichiatrica dove, sostenuta dal dottor Vigna, riuscirà a trovare la forza di affrontare i demoni del passato così da riscoprire una rinnovata forza interiore e figlia proprio del dolore provato. Finalmente, nonostante le difficoltà iniziali, la scrittrice e giornalista arriva a nuove consapevolezze al culmine del percorso e una volta tornata a casa sente davvero di aver ritrovato una nuova versione di sé.

Le anticipazioni Miss Fallaci – ultima puntata di questa sera, 11 marzo 2025 – proseguono con il secondo episodio dal titolo ‘Oriana’. L’ingresso nella redazione de ‘L’Europeo’, unito alla nuova gestione, saranno le due componenti fondamentali per un rilancio professionale senza precedenti. La scrittrice non solo riuscirà a riprendere in mano le redini della sua carriera ma troverà la forza anche di ribellarsi a quello che pensava fosse un legame imprescindibile con Alfredo.

Miss Fallaci, dove e quando vedere l’ultima puntata

Le anticipazioni Miss Fallaci non tradiranno le attese in termini di emozioni e stimoli alla riflessione; per chi non volesse perdersi nemmeno un secondo del finale di stagione della miniserie dedicata ad Oriana Fallaci, ecco dove e quando vedere l’ultima puntata. Appuntamento ad oggi, 11 marzo 2025, in prima serata su Rai Uno: gli ultimi 2 episodi saranno disponibili anche in streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.