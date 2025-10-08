Montalbano anticipazioni per oggi 8 ottobre 2025 e prossima puntata: due casi e molteplici oscure verità per il commissario.

Fiction che vince, non si cambia; uno dei più classici modi di dire può essere adattato così osservando il fragoroso successo de Montalbano anche quando si tratta di trasmettere puntate che già hanno suscitato le emozioni degli appassionati. Questa sera – 8 ottobre 2025 – torna su Rai Uno il commissario più celebre della televisione italiana e – come riporta Style Magazine – è da sottolineare il successo in termini di ascolti nonostante si tratti di repliche.

La puntata di ieri ha toccato la soglia del 20% di share; un dato decisamente soddisfacente trattandosi di repliche. Un fattore numerico che acquisisce ulteriore valore se confrontato con l’ultima puntata di Buongiorno Mamma 3 – dunque con episodi inediti – che ha di poco superato il 16% di share. Insomma, il successo di Montalbano non conosce battute d’arresto pur considerando la messa in onda di episodi datati; quello di questa sera – 8 ottobre 2025 – è andato in onda ben 7 anni fa e si tratta del primo di due episodi appartenenti alla dodicesima stagione della fiction. Dunque, per chi ai tempi era distratto o per chi necessita di una rinfrescata di memoria, tuffiamoci nelle anticipazioni di Montalbano per la puntata di oggi 8 ottobre 2025.

Due tragici destini e un colpevole a sorpresa… Anticipazioni Montalbano puntata di oggi 8 ottobre 2025

Stando alle anticipazioni Montalbano per la puntata di questa sera, 8 ottobre 2025, assisteremo ad un duplice impegno per il commissario. Dividersi tra due casi intricati non è certo una novità per il protagonista ma questa volta i coni d’ombra nelle rispettive storie metteranno a dura prova il suo acume e soprattutto coloro che lo seguono nelle indagini. Il primo campanello d’allarme arriva per una scomparsa scandita dal mistero: il signor Marcello Di Carlo non si trova. Un noto antiquario, stimato e abile commerciante, non ha lasciato tracce dietro di sè ma tutti gli indizi sembrano spianare la strada di un allontanamento tutt’altro che volontario.

La sparizione del signor Di Carlo potrebbe essere legata alla malavita organizzata; da tempo attanagliato per le richieste del pizzo, sempre negate, potrebbe adesso essere in serio pericolo. In parallelo, altra sfida tutt’altro che semplice per il commissario Montalbano. Un presunto killer prende in ostaggio un gruppo di ragazze ma ciò che accade desta uno sgomento diverso dai peggiori presagi. Le donne in questione non subiscono alcun tipo di violenza o furto; il caso si ripete come parte di un piano criptico. Riuscirà il commissario a venire a capo dei due casi?

Il peggiore degli auspici si realizza; il povero Marcello viene trovato senza vita e perfino la sua auto è ormai irrecuperabile in quanto totalmente carbonizzata. Ciò che emerge è però un triangolo sentimentale alla base del delitto, tutt’altro che il coinvolgimento della mafia. Silvana ha ordito l’insano gesto o è in realtà Giorgio l’artefice di tutto? Nulla di tutto ciò, proprio la donna viene trovata senza vita in una discarica nei giorni a seguire e sarà a questo punto che per il commissario Montalbano non ci saranno più dubbi: è Virduzzo, ossessionato dalla donna, ad aver posto fine alla vita di Marcello.

Anticipazioni Montalbano prossima puntata 15 ottobre 2025: quale destino per Michela Prestia?

Le anticipazioni Montalbano arrivano anche alla prossima puntata – sempre in replica – prevista per il 15 ottobre 2025. L’episodio ‘Amore’ racconta di un’altra misteriosa scomparsa. Questa volta si perderanno le tracce di Michela Prestia e le scoperte relative alla sua vita sentimentale metteranno in evidenza la possibilità di una matrice amorosa alla base della sparizione. Ancora una volta sarà il commissario, con il suo acume, a portare alla luce una verità purtroppo ancor più scabrosa delle attese.