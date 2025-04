Siamo ad un passo dal finale di stagione; solo 2 episodi – in onda questa sera, 1 aprile 2025 – dividono i telespettatori dall’ultimo atto e le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale per la terza puntata di oggi mettono in evidenza una corsa verso lo scioglimento dei casi più intricati, ma non è detto che tutto vada nel verso sperato. Ma non solo omicidi e misteri da risolvere; la protagonista sarà artefice di una rivelazione choc che manderà letteralmente in crisi Karadec: è davvero lui il papà del figlio che la donna porta in grembo?

Anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale: sulle tracce di un terribile serial killer…

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale – per la terza puntata di questa sera, 1 aprile 2025 – partono dall’episodio ‘Effetto Rastrello’. La protagonista è ancora alle prese con la gravidanza; un bambino che porta in grembo ma del quale non è ancora sicura di chi possa essere il padre. Una serie di intuizioni, indizi e possibilità la portano verso il nome di Karadec ma che non prenderà benissimo la notizia una volta messo al corrente. Nel frattempo, proseguono le indagini della squadra di investigazione alle prese con uno spietato serial killer.

Le indagini presentano diverse zone d’ombra; l’ossessione dell’assassino seriale sembra rivolta verso le donne. Le sue vittime sono infatti tutte giovani, senza alcun collegamento tra loro. Gilles tenterà di mettere insieme gli indizi, anche nel tentativo di impressionare Morgane; sarà però necessario il suo intervento per dare una svolta decisiva alle indagini nel tentativo di fare chiarezza sul caso che sta terrorizzando l’intera Francia.

Karadec pronto a diventare papà… Anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale: terza puntata 1 aprile 2025

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale – per la puntata di questa sera 1 aprile 2025 – proseguono con l’episodio ‘Coccinella Septempunctata’. Tutto parte da un nuovo caso particolarmente intricato e la squadra DIPJ cercherà di far luce sulla vicenda a dispetto della carenza di indizi. Una ragazza è sparita da diversi anni e, rispetto alle indagini del tempo, diverse sono le domande ancora senza risposta. La riapertura del caso porta però la protagonista su una nuova strada che potrebbe finalmente portare verso la verità.

Le indagini in corso avranno dei risvolti anche nel rapporto tra la protagonista e Karadec; il padre del ragazzo, prima di andare in pensione, aveva lavorato al caso della ragazza scomparsa. Morgane conosce dunque i genitori del collega, da qui delle emozioni contraddittorie portano Karadec verso riflessioni quasi fuori controllo. Dal passato al presente, l’idea di diventare padre dopo le rivelazioni di Morgane non è più motivo di timori, anzi; sboccia in lui un desiderio forte di assumersi quella responsabilità.

Morgane 4, Detective Geniale: dove e quando vedere la terza puntata

Per chi non volesse perdersi nemmeno un secondo dell’atto che anticipa il finale di stagione, ecco dove e quando vedere la terza puntata di Morgane 4, Detective Geniale. Appuntamento su Rai Uno – oggi, 1 aprile 2025 – come sempre in prima serata; gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.