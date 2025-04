Siamo giunti all’ultimo atto, la resa dei conti tutta racchiusa in un finale di stagione imperdibile; le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale per l’ultima puntata di questa sera – 8 aprile 2025 – sono un carico di adrenalina pura che merita assolutamente la visione. La protagonista si ritroverà a vivere le ultime avvincenti sfide professionali di questo quarto capitolo ma c’è una vicenda che è prossima a trovare la conclusione e che riguarda il suo privato: l’identità del papà del figlio che porta in grembo.

Il Turco, anticipazioni ultima puntata 15 aprile 2025/ Balaban riuscirà a salvare Gloria?

Alma è un assassina? Anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale ultima puntata 8 aprile 2025

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale per l’ultima puntata di questa sera – 8 aprile 2025 – partono dall’episodio ‘Mosaico’. Qui vedremo la protagonista che, a dispetto delle circostanza personali intrecciate, si ritroverà a collaborare ancora con Karadec per un caso particolarmente clamoroso. Ancora un omicidio, ma particolarmente surreale: si tratta infatti di una diva del web, assassinata proprio mentre era impegnata in una diretta sui social e quindi alla vista di tutti i suoi fan.

Anticipazioni Il Turco, prima puntata 8 aprile 2025/ La fuga di Balaban e l’incontro con Gloria…

La tragica morte dell’influencer e la visione in diretta del suo omicidio mettono Morgane in allerta; c’è qualcosa che non torna sulla scena del crimine perchè il DNA trovato sul corpo della giovane sebra avere delle caratteristiche genetiche anomale. A destare l’acume della protagonista sarà in particolare la presenza di 21 cromosomi; fatto che porta le tracce verso Alma, una ragazza affetta da sindrome di Down e che quindi corrisponde al quadro genetico. Che sia davvero lei ad aver ucciso l’influencer?

Anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale: colpo di scena sul papà del figlio della protagonista…

Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale – per l’ultima puntata di questa sera, 8 aprile 2025 – proseguono con l’episodio ‘Ultravioletto’. Ancora una volta la protagonista al centro della scena e questa volta non impegnata in un caso da dirimere con il suo ingegno. Da diversi giorni non torna a casa il suo amato piccione; una circostanza alquanto nuova dato che il suo tenero animale domestico non si era mai allontanato da casa per tutto questo tempo.

Chi è Il Turco e da quante puntate è composta la fiction Canale 5/ Can Yaman e polemiche per lo slittamento

Mentre Daphne cercherà di aiutare Morgane a tranquillizzarsi rispetto alle sorti del suo piccione, il lavoro chiama: un nuovo caso spinge la protagonista a mettere da parte le emozioni ma c’è una faccenda da sbrigare. Le anticipazioni Morgane 4, Detective Geniale ci portano verso la domanda che ha intrattenuto i fan della serie per tutta la quarta stagione: chi è il papà di suo figlio?

Morgane 4, Detective Geniale: dove e quando vedere l’ultima puntata in diretta streaming

Tutto pronto per assaporare le emozioni del finale di stagione; vediamo dunque dove e quando vedere l’ultima puntata di Morgane 4, Detective Geniale. Appuntamento oggi – 8 aprile 2025 – come sempre in prima serata su Rai Uno. L’ultimo atto della serie tv sarà disponibile come sempre anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.