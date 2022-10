Anticipazioni Morgane Detective Geniale 3 ci sarà?/ Morgane e Karadec una coppia?

Anticipazioni Morgane Detective Geniale 3, ci sarà: Morgane e Karadec finalmente insieme?

Morgane Detective Geniale 3 è stata confermata dalla tv francese, che ha annunciato che le riprese sono iniziate a fine giugno in Francia, e dovrebbero durare diversi mesi. Gli episodi per questa stagione saranno di nuovo otto e andranno probabilmente in onda nel 2023, prima in patria e poi qui in Italia, sempre su Rai1. Come rivedremo la protagonista nella terza stagione?

TF1 ha anticipato quello che vedremo in Morgane Detective Geniale 3, la cui trama potrebbe concentrarsi su una storia d’amore tra Morgane e Karadec. Secondo le anticipazioni, i due si sono finalmente lasciati andare ai propri sentimenti con un bacio nel finale della seconda stagione. Le cose, però, non sono così semplici. Infatti Karadec ha ancora una relazione con Roxane. E soprattutto Morgane ha appena scoperto che Romain, il suo ex scomparso anni fa, non è morto ma si è ricostruito la vita con un’altra donna in Inghilterra.

Morgane Detective Geniale 3: due uomini per Morgane

Stando alle anticipazioni fornite da TF1, all’inizio della nuova stagione, Morgane ha a che fare per la terza volta con una famiglia distrutta, una nuova casa che sta andando in pezzi e un padre deciso a tornare nella sua vita: Serge Alvaro. Intrigante, geniale, con un alto quoziente intellettivo come lei, Serge potrebbe aiutare l’intrepida protagonista a capire meglio se stessa. Perché tra questo bacio scambiato con Karadec e la risoluzione dell’inchiesta su Romain, c’è da chiedersi se Morgane sia interessato a rimanere consulente della brigata di Lille, oppure se voglia cambiare vita.

Tuttavia, la sua presenza è diventata indispensabile alla stazione di polizia ed è cresciuta molto vicino ai suoi colleghi Céline, Daphné, Gilles e ovviamente Karadec. Tutti loro contano ancora su di lei e sul suo fiuto imbattibile per risolvere crimini tanto complessi quanto misteriosi. Tra i casi che vedremo in Morgane Detective Geniale 3 c’è la morte di un’aspirante star della musica, un’indagine che si svolge in prigione, e persino un vampiro in una scuola di medicina. Grazie al suo carattere esuberante, pungente e spesso folle, Morgane dovrà continuare a fare affidamento al suo cervello geniale e decidere in che direzione andrà il suo cuore: sceglierà tra Karadec e Serge, oppure resterà single?











