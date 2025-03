Torna uno degli appuntamenti più seguiti all’insegna delle serie tv che uniscono introspezione, gusto per il crime e mistero; le anticipazioni Morgane – Detective Geniale 4 raccontano di una prima puntata – in onda oggi, 18 marzo 2025 – fin da subito carica di adrenalina e soprattutto di colpi di scena in relazione non solo alla professione ma anche alla vita privata della protagonista. Gli strascichi del terzo capitolo echeggiano nelle battute iniziali della quarta stagione e, da stasera, le emozioni tornano al centro della scena.

Karadec, Timothée o David: chi è il papà del figlio di Morgane?/ Anticipazioni Morgane 4 Detective Geniale

Le anticipazioni Morgane – Detective Geniale 4 – per la prima puntata di questa sera, 18 marzo 2025 – partono da un episodio già denso di riflessioni e tensione. La protagonista, reduce dal finale di stagione quanto mai convulso, deve ora fare i conti sui dubbi in riferimento alla paternità del figlio che porta in grembo. Diverse circostanze mettono in discussione le sue convinzioni ma una possibile via sembra percorribile verso la verità e la fine dei dubbi.

Morgane - Detective Geniale 4, anticipazioni prossima puntata 25 marzo 2025/ Un’indagine complessa…

Due casi di omicidio e i dubbi della protagonista… Anticipazioni Morgane – Detective Geniale 4, prima puntata 18 marzo 2025

Mentre Morgane sarà impegnata dalle questioni private, un nuovo caso di omicidio mette a dura prova le sue capacità investigative. Alexandra Collet è stata vilmente assassinata nella sua abitazione e il primo a trovarla senza vita è stato suo marito; inizialmente la polizia sembra voler indagare proprio sull’uomo, dando per scontata l’innocenza del figlio. La squadra investigativa sarà presto sorpresa da un clamoroso retroscena; la donna potrebbe avere dei legami con la criminalità organizzata e precisamente con il traffico di sostanze stupefacenti.

Location Morgane - Detective Geniale 4: dove è stata girata la serie tv/ Riprese tra Francia e Belgio

Le anticipazioni Morgane – Detective Geniale 4 – per la prima puntata di questa sera, 18 marzo 2025 – proseguono con il secondo episodio della serata che non sarà per nulla inferiore al precedente in termini di tensione e dose di mistero. Un nuovo crimine è stato commesso e questa volta la vittima è una conoscenza della protagonista, il dottor Bubè. L’uomo viene trovato senza vita nel suo stesso ufficio a pare che l’arma del delitto sia un oggetto contundente atipico, nello specifico un estintore. Ma chi potrebbe aver avuto dei motivi validi per mettere fine all’esistenza del medico?

Morgane – Detective Geniale 4: dove e quando seguire la prima puntata

Si concludono con un bel carico di aspettative le anticipazioni Morgane – Detective Geniale 4, scopriamo dunque dove e quando vedere la prima puntata. La serie tv torna in prima serata su Rai Uno, appuntamento alle 21.30 oggi 18 marzo 2025; grazie alla piattaforma Raiplay sarà possibile seguire gli episodi della serata anche in streaming e successivamente con il servizio on demand.