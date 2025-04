Anticipazioni Morgane Detective Geniale 5: trama della quinta stagione, “Caos e problemi”: parla TF1

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Morgane 4 ma tutti gli occhi sono puntati sulla prossima che sarà anche l’ultima. E dalla Francia arrivano delle interessanti anticipazioni Morgane Detective Geniale 5 per quello che si preannuncia essere il capito conclusivo delle vicende dell’infallibile detective con un fiuto infallibile per le indagini ma anche una vita privata e sentimentale incasinatissima con tre figli con due figli con due uomini diversi ed un terzo in arrivo di cui per tutta la stagione in corso non si è saputo con certezza chi fosse il padre tra Karadec, Timothée e David.

Dalla Francia arrivano notizie certe sul futuro della fiction: Morgan Detective Geniale 5 si farà ma sarà l’ultima stagione. Si chiuderà il cerchio dunque per la protagonista che ha il volto di Audrey Fleurot e che è in continua lotta con il suo Karma. E delle anticipazioni Morgane 5 Detective Geniale le ha fornite proprio il canale TF1. Svelato come finisce Morgane 4 la trama della prossima stagione inizierà proprio dal ritorno di fiamma tra Adam Karadec e Morgane Alvaro ma ci sarà un imprevisto che rischierà di mandare tutto in fumo, letteralmente. La casa in cui la detective vive con i suoi figli andrà a fuoco e verrà dichiarata inagibile e per questo sarà costretta a trasferirsi a casa dell’ispettore.

Morgane 5 Detective Geniale: la quinta stagione sarà l’ultima, Audrey Fleurot: “Non vogliamo annoiare il pubblico”

Le anticipazioni Morgane 5 Detective Geniale svelano che la convivenza dell’Alvaro con Karadec all’inizio sarà idilliaca ma ben presto inizieranno a sorgere dei problemi. Sempre le fonti ufficiali di TF1, infatti, annunciano: “Ora la giovane madre che ha perso la casa ancora una volta, si trasferirà a casa del padre del suo ultimo nato che ha deciso di accoglierla fino a nuovo ordine. Fra momenti di puro caos, attimi di insicurezza e varie avversità, Morgane riuscirà finalmente a far durare questa storia?” La storia d’amore tra Adam e Morgane durerà?



Morgane Detective Geniale 5 sarà l’ultima stagione, in Francia com’è prevedibile questa scelta non è stata accolta con favore ma la protagonista, Audrey Fleurot in un’intervista concessa a Petits Ecrans ha rivelato, invece, di condividerla in pieno: “Credo che non si debba annoiare lo spettatore e che una stagione sia di troppo.” E gli ha fatto eco anche l’attore di Karadec Mehdi Nebbou: “Vorremmo che si concludesse in bellezza, con brio e fantasia, anziché diluirlo nel tempo.” Le nuove puntata della fiction, già trasmessa in Francia, dovrebbero arrivare in Italia l’anno prossimo.