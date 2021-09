Anticipazioni Morgane Detective geniale/ Seconda puntata: uno strano rapimento

Morgane – Detective geniale è una delle nuove fiction/serie tv presenti nei palinsesti della stagione autunnale di Rai1. Il suo debutto ufficiale è avvenuto stasera, e per la settimana prossima sono già attesi due nuovi episodi dal titolo Uno strano rapimento e Phyllobates terribilis.

Nel primo, Morgane si troverà a collaborare con la polizia per risolvere un caso relativo alla misteriosa scomparsa di due bambine. Le piccole sembrano sparite nel nulla, ma – grazie al suo intuito – Morgane riesce facilmente a capire cosa è successo e chi sia il responsabile materiale del rapimento. La prima pista coinvolge il padre delle bambine, tale Franck Sorin, un famoso imprenditore separato dalla moglie ormai da sei mesi. È stato lui a portarle via? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Morgane – Detective geniale, anticipazioni seconda puntata: com’è morta Fanny?

Nella seconda puntata di Morgane – Detective geniale ci sarà spazio anche per un altro caso, questa volta un po’ più scabroso. La vittima in questione, infatti, risulta già morta: si chiamava Fanny, ed era una veterinaria specializzata in animali esotici. Il corpo senza vita della donna viene ritrovato all’interno del suo ufficio. Si pensa che il decesso sia avvenuto per cause naturali, ma Morgane non è dello stesso parere.

La brillante investigatrice sospetta che Fanny sia stata avvelenata. Per questo motivo si incaponisce e pretende di portare avanti l’indagine, il tutto in nome della verità e per rendere giustizia alla povera veterinaria.

