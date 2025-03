Si conclude oggi un’altra settimana di My Home My Destiny e in molti sono già curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la consueta pausa del weekend. I protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La nota soap opera turca va in onda da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di My Home My Destiny che verrà trasmessa lunedì 10 marzo 2025. Cosa succederà? Savas, Baris e Ali Riza continueranno ad essere sconvolti, non avrebbero mai potuto immaginare che Nesrin in realtà fosse Gulbin. L’avvocato confiderà al fratello che la sorella di Zeynep potrebbe finire in carcere solo se Meltem e Tekin la tradiranno.

My Home My Destiny, anticipazioni 10 marzo 2025: Gulbin con la famiglia ritrovata ricorda alcune vicende del passato

Le ultime novità sconvolgeranno non poco anche Cemile e Nuh, però non potranno fare a meno di provare un’immensa felicità per essersi finalmente riconciliati. Le anticipazioni di My Home My Destiny di lunedì 10 marzo 2025 fanno sapere che i due si abbracceranno ancora e appariranno più innamorati e uniti che mai.

Nel frattempo Zeynep, Gulbin, Sakine e le altre faranno un viaggio nei ricordi e la tensione sembrerà diminuire non poco. Tra le varie cose ricorderanno alcune vicende del passato legate anche a Remzi, il fratello di Gulbin e Zeynep che è morto quando era solo un ragazzino. Dopo anni di assenza e dolore riusciranno a voltare pagina lasciandosi il passato alle spalle? Al momento le anticipazioni di My Home My Destiny non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

