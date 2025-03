Cosa succederà nella nuova settimana di My Home My Destiny? Dopo la solita pausa del weekend tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti e sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. L’amatissima soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e cattura sempre l’attenzione di moltissime persone.

Non solo in televisione, gli episodi di My Home My Destiny sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 11 marzo 2025. Queste rivelano che Zeynep inviterà la madre e la sorella a lasciarsi il doloroso passato alle spalle. Lei pensa che se resteranno unite presto si renderanno conto di quanto sia meravigliosa la vita. Sakine proverà ad avvicinarsi a Gulbin, lei però per l’ennesima volta la eviterà.

My Home My Destiny, anticipazioni 11 marzo 2025: Nermin si sfoga con Emine, con Tarik è stata ingenua

Nella puntata che andrà in onda domani non appena Emine raggiungerà Nermin quest’ultima si lascerà andare ad un lungo sfogo. Ammetterà che Tarik l’ha corteggiata e che lei si era infatuata di lui. L’uomo però si è rivelato solo un truffatore che svolgeva gli ordini del suo ex marito, Ekrem.

La donna non potrà fare a meno di colpevolizzarsi per essere stata così ingenua con Tarik, Emine però la inviterà a pensare positivo. Nel frattempo Zeynep darà il suo letto a Gulbin e le presterà un pigiama per trascorrere la notte lì. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che l’avvocato chiamerà Baris per aggiornarlo, intanto la sorella eliminerà il numero di Tekin.

