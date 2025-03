Le ultime vicende di My Home My Destiny hanno incuriosito non poco i telespettatori, dopo settimane di attesa è finalmente saltato fuori che Nesrin in realtà è Gulbin e la notizia ha spiazzato tutti. L’amata soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan con tante interessanti novità e colpi di scena. Moltissime sono infatti le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Gli episodi di My Home My Destiny, oltre che in televisione, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 12 marzo 2025. Queste rivelano che Sakine sarà di ottimo umore e con il sorriso sulle labbra preparerà la tavola per far fare a Gulbin una buona colazione. Sultan sarà molto felice di vedere l’amica così serena e sarà contenta anche per il suo rapporto con Ali Riza.

Mentre Sakine e Sultan chiacchiereranno in modo allegro arriveranno anche Ali Riza, Baris e Savas. Le anticipazioni fanno sapere che Zeynep correrà giù per le scale e leggerà il messaggio di addio che le ha lasciato la sorella prima di andare via. La protagonista cercherà di raggiungere in fretta l’aeroporto insieme al fidanzato perché sono convinti Gulbin prenderà un volo per la Germania.

Durante il tragitto Zeynep invierà un messaggio alla sorella chiedendole di ripensarci, lei però risponderà dicendo che non sa più chi è. Gulbin è convinta che se restasse insieme a loro continuerebbe comunque a sentirsi sola. Stando alle anticipazioni di My Home My Destiny la ragazza nell’episodio di mercoledì 12 marzo 2025 sembrerà convinta di voler andare via dalla Turchia. Quando Nermin rivelerà a Sakine cosa sta succedendo la donna avrà un malore.

