Manca sempre meno al finale della seconda ed ultima stagione di My Home My Destiny e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, di sicuro saranno ancora tante le novità e i colpi di scena che lasceranno spesso tutti a bocca aperta. L’amata soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori. Oltre che sul piccolo schermo, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito al penultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny che verrà trasmesso domani, giovedì 13 marzo 2025. Queste rivelano che Savas e Nermin riusciranno a trovare il volo su cui Gulbin sta per salire per recarsi in Germania. Intanto Cemile e Nuh arriveranno a casa per sostenere Sakine in un momento così delicato. La donna era al settimo cielo per aver ritrovato la figlia e le è crollato il mondo addosso quando ha scoperto che è andata di nuovo via.

My Home My Destiny, anticipazioni 13 marzo 2025: Gulbin torna a casa, Ali Riza e Nermin cedono le loro quote

Zeynep e Baris riusciranno a raggiungere Gulbin, ma lei non vuole fermare la corsa. La situazione, però, esaspererà il tassista al punto che si fermerà e la farà scendere dal taxi. In lacrime la ragazza continuerà a dire di voler partire, anche perché finirà in carcere se resterà. A quel punto l’avvocato la rassicurerà dicendole che non corre alcun rischio perché Tekin non l’ha tradita.

Gulbin si lascerà convincere dalla sorella e dal cognato e tornerà a casa con loro, quando Baris avviserà gli altri tireranno un sospiro di sollievo. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che Sultan ringrazierà Ali Riza per la sorpresa che le ha fatto, lui le chiederà di iniziare a dargli del tu. Il suo futuro sposo le dirà anche che ha intenzione di cederle le sue quote del ristorante, anche Nermin vuole fare lo stesso con Sakine.

