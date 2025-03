I tantissimi fan di My Home My Destiny si chiedono cosa succederà ai protagonisti prima della consueta pausa del weekend, tante saranno le novità e i colpi di scena nell’ultimo appuntamento settimanale che andrà in onda domani. L’amata soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissime persone che sono sempre curiose di scoprire tutto quello che accadrà.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di My Home My Destiny sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà domani, venerdì 14 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Baris e Zeynep torneranno a casa insieme a Gulbin, non appena la vedrà Sakine la supplicherà di non scappare più, lei glielo prometterà e subito dopo si abbracceranno. Intanto Emine dirà a Savas che vorrebbe stare più tranquilla, ciò che infatti desidera al momento è una vita ‘noiosa’. Lui le proporrà di andare via, per stare da qualche parte da soli.

My Home My Destiny, anticipazioni 14 marzo 2025: Emine e Savas si godono la loro fuga

Emine e Savan nell’episodio di domani inventeranno una scusa ai loro familiari e andranno via. Nuh invece si allontanerà insieme a Baris per fare una chiacchierata. I due ricorderanno quanto fossero sconfortati e tristi quel giorno a bordo piscina, ora però sono finalmente entrambi felici.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nella puntata di venerdì 14 marzo 2025 Savas ed Emine si godranno la loro piccola fuga. I due incontreranno Demet, la proprietaria del ristorante, con la donna avranno un piacevole scambio di battute. Cos’altro succederà? Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

