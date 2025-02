Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di My Home My Destin e come al solito tante saranno le novità che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti si piazzano sempre davanti al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. La nota dizi turca viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà dopo la consueta pausa del weekend? In molti non vedono l’ora di scoprirlo, sul web sono già trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di My Home My Destiny che andrà in onda lunedì 17 febbraio 2025. Queste rivelano che Nesrin racconterà a Tarik di essersi ustionata il dito quando aveva 15 anni, mentre si trovava a casa della signora per cui lavorava Sakine. Il figlio della donna provò ad aggredirla ma quando lei è tornata a casa sua madre se la prese con lei, arrivò addirittura a premere con più forza sulla ferita.

My Home My Destiny, anticipazioni 17 febbraio 2025: Baris e Zeynep si scambiano gli anelli

Nesrin apparirà molto provata mentre si lascerà sfuggire le dolorose rivelazioni sul suo passato. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di lunedì 17 febbraio 2025 racconterà al fidanzato che la signora per cui lavorava Sakine chiamò anche suo padre e lui la rinchiuse in casa e non le fece più di frequentare la scuola ed è per questo che lei ha deciso di scappare. Subito dopo dirà a Tarik che sono pronti per recarsi a casa di Nermin, dove assisteranno alla proposta di fidanzamento di Baris a Zeynep.

Baris si presenterà insieme a Savas e Ali Riza e come da tradizione porterà dei doni. L’espressione di Sakine continuerà ad essere piuttosto cupa, la donna continuerà a sentirsi schiacciata da Nermin, ma nonostante tutto saranno tutti molto emozionati. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che nella puntata di lunedì 17 febbraio 2025 Zeynep e il suo futuro marito si scambieranno gli anelli, subito dopo Sakine si allontanerà.