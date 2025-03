Un’altra settimana di My Home My Destiny sta per giungere al termine e in molti si chiedono già cosa accadrà ai protagonisti dopo la solita pausa del weekend. Colpi di scena e novità come al solito non mancheranno e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende della soap. L’amata dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50, ma è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata di My Home My Destiny che verrà trasmessa lunedì 17 marzo 2025? Stando alle anticipazioni Savas ed Emine continueranno a godersi la loro romantica fuga, lei gli dirà che lo considera una persona davvero speciale, ammira molto il suo cuore, la sua mente e il suo buon senso. Anche lui le farà speciali complimenti, anche se come al solito apparirà molto timido. Nel momento in cui si sentirà pronto a confessarle qualcosa di molto importante romperà per sbaglio un bicchiere ed Emine preoccupata gli chiederà di alzarsi, la cosa farà bloccare il ragazzo che si chiuderà subito in se stesso.

My Home My Destiny, anticipazioni 17 marzo 2025: Gulbin non sa più chi è, Zeynep la incoraggia

Nell’episodio che verrà trasmesso dopo la pausa del fine settimana mentre Zeynep e la sorella chiacchiereranno Gulbin si congratulerà con lei per la vita che è riuscita a costruirsi nonostante tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare. L’avvocato le dirà che anche lei, se vorrà, potrà far parte di questa vita.

Gulbin non riuscirà a trattenere le lacrime mentre dirà alla sorella che non sa più chi è ora che la sua vita è totalmente cambiata, per molti anni è stata legata a Tekin ma l’uomo adesso non fa più parte della sua vita. Zeynep la rassicurerà dicendole che col tempo si innamorerà di nuovo, quando troverà l’uomo giusto. Subito dopo le proporrà di realizzare insieme un sogno, cioè quello di creare una fondazione che supporti le donne.

