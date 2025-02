Inizia oggi una nuova settimana della seconda stagione di My Home My Destiny e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà dopo la consueta pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori, questi per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti restano sempre incollati al televisore. La soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 però è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che cattureranno non poco l’attenzione dei fan. Queste rivelano che nella puntata di My Home My Destiny in onda domani, martedì 18 febbraio 2025, con aria cupa Sakine si recherà in cucina dopo che Baris ha chiesto la mano della figlia. Zeynep, Sultan, Emine e Nermin la raggiungeranno per capire cosa abbia la donna e le chiederanno spiegazioni in merito al suo comportamento. Nermin le chiederà di dare un po’ di pace alla figlia, lei ripeterà più volte che presto si libereranno di lei, dopodiché prenderà la giacca e scapperà via.

My Home My Destiny, anticipazioni 18 febbraio 2025: Baris scopre che Tarik usa una falsa identità, Sakine svela cosa la turba

Mentre Zeynep seguirà Sakine fuori casa Baris riceverà una telefonata, il suo amico poliziotto gli dirà che in realtà Tarik si chiama in un altro modo e sta usando una falsa identità. Intanto Nesrin e il suo fidanzato rischieranno di investire Sakine con l’auto, la donna correrà via e ‘Gulbin’ seguendola sentirà la madre che dice a Zeynep che lei è tutto ciò che le è rimasto dopo aver perso gli altri suoi figli.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che Zeynep dirà alla madre che anche lei prova il suo stesso dolore visto che erano i suoi fratelli. Poco dopo Baris le raggiungerà e Sakine confesserà di essere così turbata perché l’ha sentita mentre diceva che non voleva che andasse a vivere insieme a loro nella nuova casa. La figlia però le ripeterà per l’ennesima volta che non potrebbe mai lasciarla da sola, a quel punto lei e il suo futuro sposo la convinceranno a tornare a casa.

