Cosa succederà nei prossimi episodi della seconda stagione di My Home My Destiny? Le sue intriganti vicende continuano ad appassionare non poco i telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere nessuna novità. I colpi di scena non mancano mai e spesso lasciano i fan con il fiato sospeso. La dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di My Home My Destiny che verrà trasmessa su Canale 5 domani, mercoledì 19 febbraio 2025. Queste rivelano che Nesrin racconterà a Tarik di aver sentito Zeynep e Sakine mentre dicevano che sentono ancora la sua mancanza. L’uomo però interromperà il suo sfogo e visibilmente infastidito la inviterà a non perdere di vista il loro obiettivo, cioè prendere i soldi di Nermin e della sorella. Le parole del fidanzato la feriranno molto, gli chiederà di scendere dall’auto se per lui è solo una questione di soldi.

My Home My Destiny, anticipazioni 19 febbraio 2025: Nesrin è troppo coinvolta, Meltem e Tarik le chiedono di andare a Berlino

Nel frattempo Sultan, Emine e Nermin parleranno di Sakine e si diranno molto preoccupate per lei. La prima ci terrà a ricordare alla figlia che loro staranno sempre insieme, qualsiasi cosa accadrà. Poco dopo Baris e Zeynep torneranno a casa insieme alla madre di lei, invece Tarik e Nesrin si presenteranno all’appuntamento con Meltem.

Tarik e Meltem hanno paura che Nesrin possa far saltare il loro piano perché si sono resi conti che è troppo coinvolta emotivamente, infatti decideranno di escluderla. Durante l’incontro le daranno un biglietto di sola andata per Berlino. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che Baris rivelerà a Savas di aver scoperto che Tarik usa una falsa identità e che la Polizia lo sta cercando per arrestarlo.

