Manca sempre meno al finale della seconda stagione di My Home My Destiny e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti che con le loro vicende tengono spesso tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera turca va in onda da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi persone, infatti in termini di ascolti i risultati sono ottimi.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di My Home My Destiny sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata di domani, mercoledì 19 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, un mese dopo il matrimonio di Baris e Zeynep Cemile sarà molto agitata perché sta per scoprire se aspetta un bambino oppure no. Non appena vedrà l’esito positivo non riuscirà a trattenere le lacrime per la felicità. Subito dopo darà la splendida notizia a Nuh ed entrambi saranno al settimo cielo.

My Home My Destiny, anticipazioni 19 marzo 2025: Emine e Savas in imbarazzo

Anche la convivenza tra Ali Riza e Sultan procede a meraviglia, Savas vive insieme a loro mentre Emine ha preso una casa in affitto in cima alle montagne, la madre però vorrebbe che vivesse insieme a loro. Il fratello di Baris è convinto che la ragazza abbia fatto questa scelta per non vivere con lui.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 19 marzo 2025 non appena arriverà Emine l’imbarazzo tra lei e Savas sarà evidente. Per entrambi l’affetto che provano l’uno nei confronti dell’altra si è trasformato in qualcosa di più di una semplice amicizia, però non sono ancora riusciti a dichiararsi.

