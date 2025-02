Altre interessanti vicende della seconda stagione di My Home My Destiny terranno i suoi tantissimi fan con il fiato sospeso, saranno infatti tante le novità e i colpi di scena pronti a stupire praticamente tutti. Cosa succederà? La nota e amata soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 e riesce sempre a catturare non poco la loro attenzione. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti non perdono un episodio.

Marco Giallini, chi è l'attore di Rocco Schiavone? Moglie Loredana morta all'improvviso/ Poi l'incidente choc

Non solo in televisione, le puntate di My Home My Destiny sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani, giovedì 20 febbraio 2025. Queste rivelano che Sakine racconterà la sua storia alle altre, dirà che quando era piccola si prendeva cura della madre malata anche se era solo una bambina. Quando la donna è morta il padre iniziò a frequentare un’altra donna e si opponeva alle sue nozze con Bayram, l’avrebbe ripudiata se lo avesse sposato.

Denunciato per aver sgridato i figli: assolto l'ex sindaco di Rivoli/ Pm: "Millennial sono molto sensibili"

My Home My Destiny, anticipazioni 20 febbraio 2025: la Polizia arresta Melten, Tarik riesce a fuggire

Sakine era molto innamorata e sottovalutò l’avvertimento del padre, decise quindi di fuggire con Bayram e da quel momento iniziò a fare la moglie e poco dopo anche la mamma. Lei e il marito erano davvero poveri, dopo la nascita di Gulbin lei andò a fare le pulizie per guadagnare dei soldi per la famiglia. Lei era spesso da sola e quando il marito era in casa la terrorizzava. Intanto Nesrin si recherà nella baracca in cui è cresciuta e rivivrà il momento in cui scappò via.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che nell’episodio di giovedì 20 febbraio 2025 la Polizia arresterà Meltem con l’accusa di favoreggiamento della criminalità organizzata. Gli agenti proveranno ad arrestare anche Tarik ma lui riuscirà a darsi alla fuga. Avvisato da Emre Baris avrà il timore che non riusciranno a prenderlo e che potrebbe diventare un pericolo per Zeynep.

Trapper Medy Cartier accusato di violenza sessuale su minorenne/ La vittima: "Costretta a rapporto e filmata"