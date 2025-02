Cosa succederà nell’ultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny? In molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della consueta pausa del weekend. La nota dizi turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan. Moltissime sono infatti le persone che, puntata dopo puntata, restano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streamind Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di My Home My Destiny in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, venerdì 21 febbraio 2025. Queste rivelano che Gulbin farà i conti con un doloroso viaggio nei ricordi mentre si troverà nella baracca in cui ha vissuto fino a quando non ha deciso di scappare via. Nel frattempo Sakine sognerà di tornare a casa e di trovare lì Gulbin che dorme sul divano, nel sogno è ancora adolescente e in lacrime le chiederà di perdonarla.

My Home My Destiny, anticipazioni 21 febbraio 2025: un sogno getta Sakine nello sconforto, Zeynep le fa una promessa

Non appena si sveglierà Sakine sarà molto turbata e in preda alla disperazione pregherà di rivedere la figlia Gulbin, anche solo per una volta. Stando alle anticipazioni nell’episodio di domani Zeynep si sgogherà con Emine, all’amica dirà di essere dispiaciuta per aver trattatp male la madre, è consapevole che la donna sta ancora affrontando il grande dolore per la perdita degli altri due figli.

Poco dopo Zeynep raggiungerà Sakine e mentre cercherà di tranquillizzarla le prometterà che troverà Gulbin dopo il matrimonio. Nel frattempo Baris verrà avvisato da Emre, per tutta la notte li hanno cercati ma non sono riusciti a rintracciare né Tarik né Nesrin. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nella puntata di venerdì 21 febbraio 2025 Savas e il fratello sproneranno Ali Riza a convolare subito a nozze con Sultan.

