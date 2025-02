Si conclude oggi un’altra settimana di My Home My Destiny e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan. In molti non vedono già l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dopo la consueta pausa del fine settimana, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che andrà in onda lunedì 24 febbraio 2025.

La nota soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Tantissime sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per non perdere le vicende dei protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nella puntata che andrà in onda lunedì 24 febbraio 2024 i fan della dizi turca assisteranno ad un toccante momento tra Ali Riza ed Emine. Lei gli darà la sua approvazione per la sua unione con Sultan e si dirà molto felice del loro amore.

My Home My Destiny, anticipazioni 24 febbraio 2025: Ali Riza chiede ad Emine di diventare sua figlia, lei si commuove

Durante la loro chiacchierata Emine dirà ad Ali Riza che la madre ha sofferto molto in passato, però è certa che lui la renderà felice ed è per questo che anche lei è molto felice. A quel punto l’uomo le proporrà di diventare sua figlia, lei visibilmente emozionata dirà di si. Sultan osserverà la scena da lontano, anche lei si emozionerà. Poco dopo arriverà Nermin, l’uomo dirà a lei e ad Emine che ha un piano.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che Baris chiederà alla sua amata come sta Sakine e le prometterà che dopo il matrimonio la aiuterà a cercare Gulbin. Intanto, Ali Riza prenderà le misure dell’anello di Sultan ma non appena lei si accorgerà che il suo gioiello è sparito andrà subito nel panico. Cos’altro succederà nella puntata di lunedì 24 febbraio 2025? Ali Riza dirà a Baris che vuole fare la proposta di matrimonio a Sultan davanti a tutti.

