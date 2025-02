Al via una nuova settimana della seconda stagione di My Home My Destiny con tante interessanti novità che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti restano incollati al televisore puntata dopo puntate per non perdere le loro intriganti vicende. La nota soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 ma è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Tradimento, 25 febbraio 2025/ Yesim affida la figlia a Selime, lei nasconde la sua scomparsa

In molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate di My Home My Destiny, sul web sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni relative all’episodio che verrà trasmesso domani, martedì 25 febbraio 2025. Queste rivelano che Ali Riza si recherà in gioielleria per comprare l’anello di fidanzamento a Sultan. I suoi complici, Emine, Savas e Nermin, parleranno di nascosto dell’acquisto del prezioso gioiello e della proposta di matrimonio.

Tradimento anticipazioni turche, prossime puntate/ Oylum diventa mamma di Can: ma qualcuno vuole ucciderlo

My Home My Destiny, anticipazioni 25 febbraio 2025: Baris non racconta a Nermin cosa ha scoperto su Tarik

Nermin chiamerà Baris per avere notizie di Tarik, lui però farà finta di nulla perché non se la sentirà di rivelarle ciò che ha scoperto, cioè che in realtà non è chi dice di essere e che la Polizia lo sta cercando. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che Gulbin farà una passeggiata da sola per il paese e ricorderà alcuni momenti del suo passato che la legano a Zeynep.

Nel frattempo Zeynep porterà Sakine in atelier per farle scegliere l’abito che indosserà il giorno delle sue nozze. Mentre saranno lì riceverà la telefonata della sorella e lei le chiederà di raggiungerla. Stando alle anticipazioni di My Home My Destiny la madre tornerà a parlare del suo dolore per Gulbin, confesserà alla figlia cosa è successo prima che la sorella decidesse di scappare di casa.

Valentina e il cambio drastico in Imma Tataranni 4: anticipazioni/ In bilico tra crisi genitori e maturità