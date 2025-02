Le ultime vicende di My Home My Destiny stanno tenendo moltissimi telespettatori con il fiato sospeso, sono infatti curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Ormai è stato reso noto che Nesrin in realtà è Gulbin, la sorella maggiore di Zeynep, presto sicuramente tutta la verità verrà a galla. La soap opera turca va in onda da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 ed è sempre disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di My Home My Destiny che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 febbraio 2025. Queste rivelano che Sakine racconterà alla figlia il vero motivo che ha spinto Gulbin ad andare via di casa. Le confesserà che non le ha creduto quando le ha raccontato dell’aggressione subita dal figlio della signora per cui lei lavorava. Sarà molto imbarazzata quando le dirà che non ha fatto nulla per difenderla quando Bayram l’ha messa in punizione. La madre di Zeynep si sente tremendamente in colpa, per molto tempo ha cercato la figlia ma non è mai riuscita a rintracciarla.

My Home My Destiny, anticipazioni 26 febbraio 2025: Sakine e Gulbin si incontrano, la donna nota la somiglianza con la figlia

Ali Riza continuerà ad organizzare la sorpresa per Sultan, vuole che tutto sia perfetto nel momento in cui le chiederà di sposarlo. D’accordo con l’uomo Nermin farà cadere del succo addosso a Sultan, in questo modo Emine potrà portarle un altro vestito. Le anticipazioni fanno poi sapere che nella puntata di domani Gulbin raggiungerà Zeynep in atelier e resterà di sasso non appena vedrà che c’è anche Sakine.

Sakine fisserà per un po’ l’amica di sua figlia, poi ammetterà di aver notato un’incredibile somiglianza con Gulbin. Nel frattempo Baris dirà a Savas che la Polizia non è ancora riuscita a rintracciare Tarik, subito dopo arriverà Ali Riza e mostrerà ai suoi nipoti l’anello che scelto per fare la proposta di matrimonio a Sultan. Cos’altro succederà nell’episodio di mercoledì 26 febbraio 2025? Al momento le anticipazioni di My Home My Destiny non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che accadrà.

