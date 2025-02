Un’altra settimana di My Home My Destiny sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Come al solito colpi di scene e novità non mancheranno nei prossimi episodi e terranno moltissime persone incollate al televisore, curiose di assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. La dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di My Home My Destiny svelano cosa succederà nel penultimo appuntamento settimanale, in onda giovedì 27 febbraio 2025. L’incontro tra Sakine e Gulbin è stato scioccante per la donna perché ha notato un’incredibile somiglianza con la figlia che non vede da moltissimi anni. All’atelier la pregherà di restare insieme a lei e Zeynep e la ragazza accetterà. Nel frattempo, mentre Nuh sta lavorando vedrà apparire improvvisamente Cemile ed entrambi saranno molto emozionati. Anche Emine sarà emozionata, è stata lei a combinare l’incontro per permettere ai suoi amici di riconciliarsi.

My Home My Destiny, anticipazioni 27 febbraio 2025: Cemile e Nuh in imbarazzo, è tornata per restare?

Dopo che Nermin ha sporcato ‘accidentalmente’ il suo vestito tutti aiuteranno Sultan a sceglierne un altro. Lei si sentirà a disagio perché saranno tutti abiti eleganti e non vede il motivo per cui dovrebbe vestirsi in quel modo mentre sta lavorando. Stando alle anticipazioni, nella puntata di domani sia Nuh che Cemile appariranno in imbarazzo, dopo un po’ però lui troverà il coraggio di chiederle se è tornata per restare o se partirà di nuovo.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 27 febbraio 2025 Cemile confesserà a Nuh di aver riflettuto a lungo. Lei si è resa conto di quando sia stato difficile starle accanto nell’ultimo periodo, però era troppo forte il dolore che provava dopo aver perso entrambi i suoi fratelli. Al marito dirà che stava davvero male ed è per questo che non ha avuto la forza di lasciar andare anche la nipote e si è trasferita insieme a loro.

