Va in onda domani, venerdì 28 febbraio 2025, l’ultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny, in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della consueta pausa del fine settimana. Puntata dopo puntata, tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, colpi di scena e novità non mancano mai. La nota soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5, ma è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Tradimento 28 febbraio 2025/ Yesim disperata per la scomparsa di Oyku, la Polizia scopre che...

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio di My Home My Destiny che andrà in onda domani, venerdì 28 febbraio 2025. Queste rivelano che Nuh e Cemile continueranno a parlare, il dolore per ciò che è successo tra loro è tanto ma saranno anche molto emozionati per essersi rivisti. Lui le rinfaccerà il fatto di averlo lasciato per seguire Benal e la nipote, una decisione che lo ha fatto sentire poco importante per lei.

Com'è morta Marina la moglie di Rocco Schiavone 6? Vicequestore continua a 'vederla'/ Vittima agguato ma..

My Home My Destiny, anticipazioni 28 febbraio 2025:

Durante il confronto con il marito Cemile gli dirà di aver capito che non riesce più a vivere senza di lui, infatti ha sentito terribilmente la sua mancanza. A Nuh dirà di essere tornata per restare, parole che li spingeranno a riconciliarsi. Sarà un momento molto romantico per la coppia, osservandoli Emine si commuoverà e Savas le asciugherà le lacrime in modo tenero.

Savas farà i complimenti ad Emine per quello che ha fatto, pensa che sia davvero una bella persona. Nel frattempo Ali Riza continuerà ad organizzare la proposta di matrimonio per Sultan. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che Sakine, mentre sarà in macchina con Zeynep e Gulbin, continuerà a notare l’incredibile somiglianza della ragazza con sua figlia. Intanto, nell’episodio che andrà in onda venerdì 28 febbraio 2025, Sultan entrerà nel ristorante in abito bianco.

Rocco Schiavone 6, anticipazioni prossima puntata 5 marzo 2025/ Trovato l’assassino di Mirko!