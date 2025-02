Un’altra settimana di My Home My Destiny si conclude oggi, con tante novità e colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi sono già curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dopo la consueta pausa del weekend. L’amata soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa succederà nella puntata di My Home My Destiny di lunedì 3 marzo 2025? Stando alle anticipazioni Sultan entrerà vestita di bianco al ristorante e si sentirà in imbarazzo, continuerà a chiedersi come mai Emine le abbia fatto indossare un abito così elegante. Cemile ringrazierà Emine perché è solo grazie a lei se si è riconciliata con Nuh dopo l’incontro che ha combinato per farli chiarire.

My Home My Destiny, anticipazioni 3 marzo 2025: Baris scopre che anche Nesrin è una truffatrice

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori dopo la pausa del fine settimana. Le anticipazioni rivelano che Emre chiamerà Baris e gli dirà che né Tarik né Nesrin si trovano. L’uomo poi gli dirà che in realtà la donna non è la sorella di Tarik ma la sua amante, entrambi sono dei truffatori. Lei poco dopo arriverà al ristorante insieme a Zeynep e Sakine.

La sera si riuniranno tutti intorno al tavolo per festeggiare, arriverà anche un amico di Ali Riza, un comandante della marina. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che nell’episodio di lunedì 3 marzo 2025 l’uomo si alzerà in piedi e farà un discorso. Ai presenti dirà di non essere mai stato sicuro di niente nella sua vita come del fatto che Sultan è la donna della sua vita. Subito dopo si inginocchierà, le mostrerà l’anello di fidanzamento e le farà finalmente la proposta di matrimonio.

