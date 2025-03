Dopo la consueta pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di My Home My Destiny e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti e non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. L’amata soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni di My Home My Destiny relative alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 4 marzo 2025. Queste rivelano che Sultan risponderà in modo positivo alla proposta di matrimonio di Ali Riza, anche lei vuole convolare a nozze con lui, emozionati e felici faranno tutti un applauso. Subito dopo lui proporrà ad Emine in modo ufficiale di diventare sua figlia e in attesa del matrimonio civile che si terrà tra una settimana verrà celebrata una piccola cerimonia.

My Home My Destiny, anticipazioni 4 marzo 2025: Sakine segue Nesrin e la chiama Gulbin

Gli sposi balleranno dopo essersi scambiati le promesse, intanto sia Baris che Sakine non potranno fare a meno di guardare Nesrin. La donna pensa che sia identica a sua figlia Gulbin, l’avvocato invece rivelerà a Savas che deve avvisare la Polizia per far arrestare la truffatrice.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 4 marzo 2025 Baris confesserà a Zeynep che la sua nuova amica e Tarik in realtà sono dei truffatori che lavorano per Ekrem, suo padre adottivo. Intanto l’uomo avviserà Nesrin con un messaggio e mentre lei si allontanerà Sakine la seguirà e la chiamerà Gulbin.

