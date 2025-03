Le ultime vicende di My Home My Destiny hanno lasciato tutti con il fiato sospeso in attesa di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. L’amata soap opera turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan con tante interessanti novità e colpi di scena. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate interessanti anticipazioni sul web in merito alla puntata di My Home My Destiny che verrà trasmessa domani, mercoledì 5 marzo 2025. Durante i festeggiamenti per il fidanzamento di Ali Riza e Sultan Baris ha rivelato a Zeynep la verità su Nesrin e Tarik, poco dopo Sakine è uscita fuori e rivolgendosi alla ragazza l’ha chiamata Gulbin, una scena che ha spiazzato non poco la coppia. Madre e figlia si guarderanno con gli occhi pieni di lacrime e non appena la donna vedrà la bruciatura sul dito non avrà più dubbi, si tratta davvero di Gulbin.

My Home My Destiny, anticipazioni 5 marzo 2025:

Gulbin smascherata dalla madre non riuscirà a trattenere le lacrime, poco dopo anche gli altri le raggiungeranno e la ragazza in preda alla rabbia dirà di essersi sentita abbandonata per anni. Si scaglierà anche contro Zeynep per non averla mai cercata e quando proverà ad andare via Baris la fermerà, la Polizia la sta ancora cercando e se la troverà la arresterà come ha già arrestato Tekin, vero nome di Tarik.

L’avvocato dirà che il loro obiettivo erano i soldi di Nermin, Gulbin ammetterà che sono stati Meltem ed Ekrem ad architettare il piano e chiederà scusa. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che nella puntata di mercoledì 5 marzo 2025 nonostante tutto Sakine abbraccerà la figlia, felice di averla finalmente ritrovata le darà il bentornata dicendole che non la lascerà più andare via. Subito dopo Zeynep dirà alla madre e alla sorella di andare insieme a casa per parlare in tranquillità.

