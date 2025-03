My Home My Destiny continua ad incuriosire sempre di più i suoi tantissimi fan, questi infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. Con le loro intriganti vicende i protagonisti catturano quotidianamente l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 ma è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni relative all’episodio di My Home My Destiny che verrà trasmesso domani, giovedì 6 marzo 2025. Cosa succederà? Dopo che la verità è venuta a galla Emine avrà un confronto con Gulbin alla quale dirà che Sakine e Zeynep sono delle brave persone e proprio come lei hanno sofferto molto nella vita. Le chiederà anche di non alzare una barriera e di permettere a tutti loro di restare al suo fianco come una vera famiglia. Intanto Sakine rivelerà alle altre come è riuscita a capire che in realtà Nesrin è sua figlia Gulbin.

My Home My Destiny, anticipazioni 6 marzo 2025: Gulbin rivolge dure accuse a Sakine

Zeynep consiglierà alla madre di non mettere troppo sottopressione Gulbin ora che l’ha finalmente ritrovata, la inviterà a fare solo una chiacchierata con lei. Non appena si recheranno da lei in salotto la ragazza chiederà a Sakine come abbia fatto a riconoscerla, le chiederà anche dove si trova ora Bayram.

Parlando con la madre e con la sorella Gulbin dirà che il padre non è l’unico colpevole di ciò che lei ha dovuto subire quando era solo una ragazzina. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che nella puntata di giovedì 6 marzo 2025 accuserà Sakine di non averla protetta e di non averle mai dimostrato il suo sostegno. La donna le chiederà subito scusa e confesserà di essersi pentita amaramente del modo in cui l’ha trattata in passato e chiederà alla figlia un’altra possibilità per farsi perdonare.

