Cosa succederà nell’ultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny? In molti sono curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti prima della consueta pausa del weekend, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Tante sono le novità e i colpi di scena che lasciano spesso tutti senza parole, l’amata soap opera turca va in onda da lunedì a venerdì alle 16.50 e cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Oltre che in televisione tutti gli episodi di My Home My Destiny sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 7 marzo 2025? Sono trapelate interessanti anticipazioni sul web, queste rivelano che Emine ci terrà a precisare che è di Bayram tutta la colpa, Zeynep invece difenderà la madre dicendo che era giovane, sofferente e povera. Loro pensano che non dovrebbero sprecare questa seconda chance che la vita gli sta offrendo.

My Home My Destiny, anticipazioni 7 marzo 2025: Baris fa sapere che Gulbin potrebbe sfuggire all’arresto

Nell’episodio che andrà in onda domani Baris, Ali Riza e Savas parleranno della delicata situazione, nessuno di loro poteva certo immaginare che Nesrin in realtà fosse la sorella di Zeynep. L’avvocato pensa che la ragazza potrebbe sfuggire all’arresto in quanto non ha firmato nessun documento con il suo vero nome, però devono aspettare che Tekin e Meltem rilascino le loro deposizioni.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 7 marzo 2025 anche Nuh e Cemile parleranno della vicenda legata a Gulbin, lui le dirà quanto ammira la sua bontà e la sua sagezza. L’uomo le dirà anche di aver sentito moltissimo la sua mancanza mentre erano separati e in preda alla felicità per la loro riconciliazione si abbracceranno.

