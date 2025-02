Quotidianamente sono tanti i telespettatori che restano davanti al televisore per assistere alle vicende dei protagonisti della seconda stagione di My Home My Destiny. La nota soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e tiene spesso i fan con il fiato sospeso con tante interessanti novità e colpi di scena. Oggi, venerdì 7 febbraio 2025, verrà trasmesso l’ultimo appuntamento settimanale e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la solita pausa del weekend. Le puntate, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio di My Home My Destiny che andrà in onda lunedì 10 febbraio 2025. Queste rivelano che mentre Baris e Nuh si sfogheranno l’avvocato gli dirà quanto sia importante avere accanto qualcuno che lo corrisponda con sincerità dal momento che la vita è così breve. Nel frattempo Zeynep si confiderà con Nesrin, alla nuova amica dirà che è molto strano il fatto che il fidanzato non abbia voglia di parlarle e che le abbia fatto capire che preferisce stare da solo.

My Home My Destiny, anticipazioni 10 febbraio 2025: Nermin tiene Tarik a distanza, Nesrin svela il suo piano

Nell’episodio che andrà in onda dopo la pausa del fine settimana Zeynep desidererà avere al più presto un confronto con l’avvocato, deciderà quindi di raggiungerlo. Intanto Tarik si metterà in contatto con Melten e lei lo riprenderà per essere stato troppo affrettato con Nermin spingendola a tenerlo a distanza. La donna, infatti, non gli risponderà nemmeno al telefono.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che anche Nesrin se la prenderà con il fidanzato per essere stato troppo avventato nei confronti di Nermin. Gli dirà poi di voler far sentire sia Zeynep che Sakine abbandonate per far provare loro ciò che lei ha provato per tutta la vita. L’uomo però le farà notare che dovrebbe concentrarsi su Nermin e sulle ricchezze della donna.

