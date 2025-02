Come ogni settimana i tantissimi fan di My Home My Destiny non vedono l’ora di assistere alle nuove vicende dei protagonisti dopo la solita pausa del weekend e sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà. L’amata dizi turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e con tante intriganti novità e colpi di scena riesce sempre a catturare la loro attenzione. Puntata dopo puntata, infatti, restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio.

Gli episodi di My Home My Destiny oltre che in televisione sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cosa accadrà nei prossimi appuntamenti? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, martedì 11 febbraio 2025. Queste fanno sapere che Tarik si recherà al ristorante da Nermin con la scusa di farne analizzare alcuni campioni di tessuto. Alla madre adottiva di Zeynep dirà di aver capito che vuole tenerlo a distanza e le chiederà scusa per essere stato invadente.

My Home My Destiny, anticipazioni 11 febbraio 2025: Zeynep rassicura Baris, tra loro torna il sereno

Quando Nermin dirà a Tarik che non può offrirgli ciò che vorrebbe lui la inviterà a lasciarsi tutto alle spalle e rimanere buoni amici. Nel frattempo Baris si presenta all’appuntamento con Zeynep e in modo scontroso le dirà di aver sentito cosa ha detto a Nesrin, cioè che non è sicura di voler convolare a nozze con lui. Nella puntata di My Home My Destiny di martedì 11 febbraio 2025 lei gli ripeterà ciò che lui non ha sentito quando è andato via sconvolto, lo rassicurerà dicendo che lo ama più di ogni altra cosa e non vede l’ora di sposarlo.

Cos’altro succederà? Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che Baris apparirà sollevato, lui e Zeynep infatti si abbracceranno e tra loro tornerà subito il sereno. Subito dopo lei lo porterà a vedere la casa che ha scelto per loro, dove si trasferiranno insieme dopo le nozze.